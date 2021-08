Pocuter: 50-Cent-großer PC mit Display für 40 Euro

Panagiotis Kolokythas

Auf Kickstarter sucht der Pocuter nach Unterstützern: Man erhält einen Winzig-PC im Münzformat zum Basteln.

Vergrößern Winzig, aber alles drin, was ein PC braucht inklusive OLED-Display: Pocuter © Kickstarter / Pocuter

Auf Kickstarter läuft noch knapp drei Wochen die Finanzierungsphase für den "Pocuter". Die Unterstützer erhalten einen in Deutschland entwickelten Winzig-PC mit OLED-Bildschirm für 39 Euro, der nur so groß wie eine 50-Cent-Münze ist. Später soll der Bastel-PC dann für 49 Euro erhältlich sein. Das Ziel von 12.000 Euro wurde bereits weit überschritten und die Auslieferung erfolgt ab Dezember 2021.

Der Pocuter basiert auf Arduino und besitzt einen Farb-OLED-Bildschirm. Zur weiteren Ausstattung gehören eine 32-Bit ARM-CPU (Cortex-MP+ mit 48 Megahertz), 256 KB internen Flash-Speicher mit 32 KB SRAM, ein Wi-Fi- und ein Bluetooth-Modul (über ESP32), drei belegbare Knöpfe, Mikrofon und Sensoren für die Beschleunigung, Beleuchtung und Temperatur. Der Speicher kann über Micro-SD um bis zu 512 Gigabyte erweitert werden.

Vergrößern Der Pocuter ist so groß wie eine 50-Cent-Münze © Kickstarter

Der Pocuter ist inklusive Akku nur 26 x 23 Millimeter klein und etwa 11 Millimeter dick, was in etwa der Größe einer 50-Cent-Münze entspricht. Und ja: Obwohl der Pocuter so klein ist, passt auch noch eine Ladeeinheit für das Akku mit drauf. Das OLED-Display löst mit 96 x 64 Pixel (16-Bit Farben) und hat eine Bildschirmdiagonale von 0,95 Zoll. Vorinstalliert ist das eigens angepasste Betriebssystem Pocuter OS 1.0 mit eigenem App-Store.



Dar Pocuter richtet sich vor allem an Bastler, die ihn als Grundlage für eigene Projekte nutzen können. Beispiele liefern die Macher gleich mit auf der Kickstarter-Seite: So kann der Pocuter beispielsweise als selbst gemachte Smartwatch am Arm getragen werden. Oder man bastelt einen Geschwindigkeitsmesser oder eine Wetterstation. Die Programmierung ist dank offenere Schnittstellen ziemlich einfach. Weitere Informationen zum Pocuter finden Sie auf dieser Seite.