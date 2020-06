Hans-Christian Dirscherl

Sensationelle Entdeckung auf Pluto: Der Zwergplanet soll einen riesigen unterirdischen Ozean besitzen, in dem einst Leben möglich war.

Vergrößern Pluto: Riesen-Ozean könnte Leben ermöglicht haben © NASA-JHUAPL-SwRI

Spektakuläre Neuigkeiten vom Zwergplaneten Pluto, dem ehemaligen neunten Planeten unseres Sonnensystems: Unter einer dicken Eisschicht befindet sich vielleicht ein riesiger Ozean, der vermutlich 4,5 Milliarden Jahre alt ist - 500 Millionen Jahre älter als vergleichbare Gewässer auf der Erde. Darin könnte einst Leben existiert haben. Sollte sich diese Vermutung bestätigen, so würde das das Bild von Pluto völlig ändern, wie Dailymail berichtet . Denn bisher gilt der Zwergplanet als Eis- und Felsbrocken, der unsere Sonne in einer Entfernung von rund sechs Milliarden Kilometern umkreist.



Doch Wissenschaftler von der California University in Santa Cruz vermuten, dass die Oberfläche von Pluto vor langer, langer Zeit extrem aufgeheizt wurde, als Asteroiden auf dem Zwergplaneten einschlugen und mit dessen Kern verschmolzen. Dadurch schmolz das Eis und es konnte sich an der Oberfläche ein Ozean mit Wasser bilden, in dem Leben möglich war. Höhenzüge auf der Oberfläche von Pluto könnten Hinweise auf diesen Ozean geben, so die Forscher.



Die Wissenschaftler ließen unterschiedliche Simulationen der thermischen Vorgänge auf Pluto berechnen. Ausgangsbasis dafür waren Aufnahmen, die die NASA-Sonde New Horizons geliefert hatte. Sie entdeckten Höhenzüge und Senken, die über 1,6 Kilometer tief waren. Das interpretieren die Forscher so, dass es Bewegungen innerhalb der Kruste von Pluto gab, die wiederum durch Wassermassen ausgelöst wurden, die sich ausdehnten als sie zu Eis gefroren sind. Auch andere Zwergplaneten im Kuipergürtel, wie Haumea und Makemake, könnten vielleicht einmal warm gewesen sein und Leben beherbergt haben.



Diese Warmphase mit Ozeanen voller Wasser und vielleicht auch Leben soll nur rund 30.000 Jahre gedauert haben, gleich zu Beginn des rund 4,5 Milliarden Jahre alten Pluto. Zusätzliche Hitze entstand aber auch durch den Zerfall von radioaktiven Elementen in den Felsen. Letzteres wurde bisher als Grund für die Existenz eines unterirdischen Ozeans angenommen. Denn erste Hinweise dafür, dass es auf Pluto einen großen unterirdischen Ozean geben könnte, wurden bereits im Jahr 2016 von der NASA entdeckt. Doch bisher ging man davon aus, dass die Entstehung von Pluto langsam und kühl verlief, wie Welt der Physik schreibt .



Ob dieser unterirdische Ozean heute noch mit flüssigem Wasser existiert oder völlig durchgefroren ist, können die Wissenschaftler nicht sagen.