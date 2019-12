Plex.tv: Massig Filme und Serien als Gratis-Streams

Panagiotis Kolokythas

Plex.tv bietet seinen Nutzern jetzt auch eine große Auswahl an (älteren) Filmen und Serien kostenlos an. Mit einem Haken...

Vergrößern Plex.tv bietet nun auch Filme und Serien als Gratis-Streams an

Plex.tv erweitert sein Angebot um einen Gratis-Streaming-Dienst, der ab sofort weltweit für alle Nutzer verfügbar ist. Im Bereich "Movies & TV - On Plex" erhalten die Nutzer Zugriff auf tausende Filme und Serien, die kostenfrei auf jedem mit Plex.tv verbundenen Gerät gestreamt werden können.

Einzige und auch wichtige Einschränkung: Der Zusatzdienst finanziert sich über die Einblendung von Werbung. Diese Werbeunterbrechungen gibt es auch dann, wenn der Nutzer ein kostenpflichtiges Plex-Pass-Abo bei Plex.tv besitzt. Bei der ersten Nutzung der neuen Gratis-Streaming-Funktion für Filme und Serien wird der Nutzer daher dazu aufgefordert, sein Einverständnis zu geben, dass an die Werbepartner auch anonymisierte Nutzerdaten gesendet werden dürfen. Wer dem widerspricht, der darf das Gratis-Angebot auch nicht verwenden.

Für das neue Angebot hat Plex.tv eine Vereinbarung mit diversen größeren Studios abgeschlossen, darunter auch Warner Bros., Metro Goldwyn Mayer, Legendary und Lionsgate. Nach dem ersten Durchforsten der verfügbaren Inhalte bei Plex.tv sind wir doch angenehm von der Menge der verfügbaren Inhalte überrascht. Laut Plex.tv soll das Angebot nach und nach ausgebaut werden.

Die neusten Filme und Serien dürfen Sie natürlich bei dem Angebot nicht erwarten, ganz zu schweigen von aktuellen Blockbustern. Es findet sich aber auch viele gute, ältere Filme und weniger populäre aktuelle Videos. Mit nur derzeit drei Serien (Spike Team, Starhyke, Maury) fällt das TV-Show-Angebot in Deutschland noch etwas mau aus.

Die Filme sind unterteilt in Rubriken wie "Beliebteste", "Happy Holidays", "Love is in the air", "Documentaries", "Music Docs & Concerts", "Drama", "Sci-Fi", "Comedy", "Action", "Scream Stream". Zu den bekannteren Streifen gehören Filme und Dokumentationen wie "Convoy" (1978), "Hidden Moon" (2012), "Let her out" (2017), "Kate Perry: The Outrageous World of Kate Perry" (2013).

Schlechte Nachricht für deutschsprachige Film-Fans: Aktuell konnten wir in dem Angebot von Plex.tv nur englischsprachige Inhalte finden - deutsche Untertitel gibt es ebenfalls nicht.



