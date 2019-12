Playstation feiert heute den 25sten Geburtstag

Panagiotis Kolokythas

Am 3. Dezember feiern Sony und die Fans den 25. Geburtstag der Playstation-Konsole. So fing damals alles an...

Vergrößern Playstation feiert den 25sten Geburtstag © Sony

Heute vor 25. Jahren kam die erste Playstation auf den Markt. Zunächst war die Sony-Spielekonsole nur in Japan erhältlich und es sollte noch viele Monate dauern, ehe auch der Rest der Welt dran war. Die Playstation war nämlich erst ab Anfang September 1995 in den USA und dann ab Ende September 1995 auch in Europa verfügbar. So oder so: Die "Original Playstation", wie sie heutzutage genannt wird, verkaufte sich in Japan am ersten Tag über 100.000 Mal und anschließend weltweit insgesamt 100 Millionen Mal.



Die Geschichte, warum Sony überhaupt eine Playstation entwickelte, wurde schon oft erzählt. Die Kurzzusammenfassung: Ursprünglich plante Sony ein CD-Laufwerk für das Super Nintendo, allerdings entschied sich Nintendo dann doch für Philips als Partner und Sony "rächte" sich, in dem um das bereits entwickelte CD-Laufwerk noch eine Konsole mit damals moderner Technik "gebaut" wurde. Das CD-Laufwerk für das Super Nintendo kam nie auf den Markt. Dafür hatte Nintendo dann aber einen neuen, starken Konkurrenten.



Von Sony folgten die Playstation 2 im Jahr 2000 (etwa 158 Millionen verkaufte Exemplare), die Playstation 3 im Jahr 2006/2007 (ca. 90 Millionen verkaufte Exemplare), die Playstation 4 im Jahr 2013 (etwa 103 Millionen verkaufte Exemplare) und die Playstation 4 Pro im Jahr 2016. Die Playstation 5 wird im Herbst 2020 auf den Markt kommen.

"In den letzten 25 Jahren stand PlayStation an vorderster Front in der Gaming-Branche und ich fühle mich geehrt, von Anfang an Teil dieses Teams zu sein. Ich erinnere mich daran, als ich dabei half die Niederlassung in Europa aufzubauen, dass wir mit vielen Dingen ganz von vorn beginnen mussten – von der Einstellung von Mitarbeitern bis hin zur Bestellung von Möbeln", erklärt Jim Ryan, Chef von Sony Interactive Entertainment (SIE) in einem Blogeintrag zum Playstation-Jubiläum.

Passend zum Jubiläum ist hier der 25 Jahre Playstation - Adventskalender verfügbar. In dem Kalender werden jeden Tag einige Geschichten und Anekdoten aus der Playstation-Historie erzählt und es gibt Gewinnspiele.

Der Blog-Eintrag von Ryan schließt mit den Worten: "Es erfüllt mich mit Demut, heute Fans zu sehen, die mit der PlayStation aufgewachsen sind und nun ihre Liebe zum Spielen an ihre Kinder weitergeben, welche jetzt auf der PS4 spielen. Im Namen aller bei PlayStation – vielen Dank, dass ihr auf dieser Reise dabeigewesen seid. Wir können es kaum erwarten, mit euch das zu feiern, was als Nächstes kommt! "

Um die Geschichte der Playstation geht es auch in dem folgenden neuen Youtube-Video des Sony-Playstation-Teams: