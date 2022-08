Hans-Christian Dirscherl

Sony hat via Twitter und Instagram verraten, wann die Playstation VR2 für die Sony Playstation 5 ungefähr kommt.

Vergrößern Playstation VR2: Sony gibt Hinweis zum Erscheinungstermin. © Sony

Sony hat auf Twitter einen Hinweis zum Erscheinungstermin der Playstation VR2 gegeben. Demnach erscheint das VR-Set für die Playstation 5 Anfang 2023. Das war es auch schon, mehr steht – außer dem Foto einer PSVR2 - nicht in dem Tweet. Die gleiche Information veröffentlichte Sony auch auf Instagram.

Das bietet die Playstation VR2

Zu den technischen Daten und dem Design der Playstation VR2 hat Sony schon in der Vergangenheit einiges verraten. Sowohl Headset als auch Controller sind in einem kugelförmigen Design gehalten. Das Playstation VR2 besitzt ein weiß-schwarzes Äußeres, passend zur PS5. Das Kopfteil bietet auf seinen beiden OLED-Displays (jedes mit einer Auflösung von je 2000 x 2040 Pixel pro Auge) 4K-HDR-Grafik und ein 110-Grad-Sichtfeld. Die Spiele bedienen Sie mit den beiden Controllern, außerdem erkennt das Headset Ihre Augenbewegungen. Blickerfassungskameras folgen Ihrer Blickrichtung, wenn Sie zielen oder sich umsehen. Das Headset gibt zudem durch Vibrationen Feedback, hierfür sind Motoren in dem Kopfteil verbaut. Das Playstation VR2 schließen Sie via USB-C-Kabel an der PS 5 an.



Die beiden VR2-Sense-Controller geben haptisches Feedback und besitzen eine Berührungserkennung, um natürliche Bewegungen und Gesten wiederzugeben. Mehr zum Design und zu den technischen Daten lesen Sie in dieser Meldung: Playstation VR2 – Sony stellt das Design des Headsets und Controller vor.



Zum Start soll es über 20 große Spieletitel für die Playstation VR2 geben, darunter "Horizon Call of the Mountain".



Eine der wichtigsten Informationen fehlt aber noch: Der Preis. Hierzu schweigt Sony beharrlich.