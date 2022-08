"Playstation Summer Sale" mit vielen Schnäppchen-Deals bei Media Markt

René Resch

Bei Media Markt läuft momentan der große Playstation-Summer-Sale. Wie schon im letzten Jahr erhalten Sie bei der Aktion auch dieses Mal vielen Games zu Sonys beliebten Konsolen Playstation 4 und Playstation 5 zu absoluten Top-Preisen. Die Aktion läuft dabei noch bis zum 2. September 2022. Ab einem Bestellwert von 59 Euro ist der Versand für die bestellten Produkte zudem kostenlos.

Einige der besten Deals für Playstation 4 und Playstation 5 haben wir hier für Sie zusammengestellt. Das passende Spiel ist bei den aufgezählten nicht dabei? Auf der Aktion-Webseite bei Media Markt erhalten Sie noch unzählige weitere Sonderangebote zu verschiedenen Playstation-Games, also unbedingt vorbeischauen.

The Last of Us: Remastered – PS4

The Last of Us: Remastered

für Sony Playstation 4.

Playstation-Summer-Sale: 19,99 statt 25,99 Euro bei Media Markt