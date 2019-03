Playstation Store: Dirt Rally 2.0 für 44,79 Euro

Denise Bergert

PlayStation-4-Besitzer können in dieser Woche beim Kauf von Dirt Rally 2.0 im PlayStation Store bis zu 36 Prozent sparen.

Vergrößern Dirt Rally 2.0 ist aktuell zum Sparpreis im PlayStation Store erhältlich. © Codemasters

Publisher Codemasters bietet sein neues Rally- und Rennspiel Dirt Rally 2.0 im PlayStation Store aktuell zum Schnäppchenpreis an. PlayStation-4-Besitzer können beim Kauf bis zu 36 Prozent sparen. Die PS4-Vollversion kostet aktuell nur 44,79 Euro anstelle des UVP in Höhe von 69,99 Euro. Die Digital Deluxe Edition von Dirt Rally 2.0 wirdderzeit ebenfalls zum Sparpreis von 60,29 Euro angeboten. Zum Release Ende Februar mussten Konsolen-Besitzer noch stattliche 89,99 Euro zahlen. Im Vergleich zur herkömmlichen PS4-Fassung bietet die Deluxe Edition 6 zusätzliche Autos, 10 Auto Spielboni, zusätzliche Events mit Belohnungen, den Porsche 911 RGT Rally Spec, verbesserte „Mein Team“-Startautos sowie fünf frühe Wagenfreischaltungen.

Die Rallye-Simulation ist der mittlerweile 13. Ableger der Colin-McRae-Rally-Reihe von Codemasters. Spieler treten in realistischen Offroad-Rennen in den Disziplinen Rallye und Rallye Cross gegen die Uhr, KI-Gegner und online gegen Kontrahenten an. Im Fuhrpark finden sich rund 40 moderne und klassische Rallye-Wagen. Ebenfalls an Bord ist ein realistisches Schadensmodell sowie unterschiedliche Wetterbedingungen und Tageszeiten.

Dirt Rally 2.0 für 44,79 Euro im PlayStation Store

Dirt Rally 2.0 Digital Deluxe für 60,29 Euro im PlayStation Store