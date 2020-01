Playstation Store: Die erfolgreichsten Spiele 2019

Denise Bergert

Sony zeigt die PlayStation-4- und PlayStation-VR-Spiele mit den meisten Downloads 2019 im PlayStation Store.

Vergrößern GTA V ist das PS4-Spiel mit den meisten Downloads im PlayStation Store. © Rockstar Games

Konsolen- und Elektronik-Hersteller Sony hat in dieser Woche eine Topliste der beliebtesten Spiele des vergangenen Jahres zusammengestellt . Das Unternehmen legt dabei die Download-Zahlen der digitalen Versionen im PlayStation Store zugrunde. In einer Top20-Liste zeigt Sony so die PlayStation-4-Titel mit den meisten Downloads. Spitzenreiter ist der Open-World-Titel Grand Theft Auto V, der von Entwickler Rockstar Games auch fast sieben Jahre nach Release in GTA Online noch regelmäßig mit neuen Inhalten am Leben gehalten wird. Ebenfalls beliebt waren FIFA 20 und die Minecraft: PlayStation 4 Edition.

Auf der Spitzenposition unter den PlayStation-VR-Spielen findet sich das Musikspiel Beat Saber. Zu den beliebtesten DLCs zählte das Laguna Pack für Fortnite und der gefragteste Free-to-Play-Titel war 2019 Apex Legends. Alle übrigen Titel mit den zugehörigen Platzierungen finden sich in den folgenden Top-Listen:

PlayStation 4:

Grand Theft Auto V FIFA 20 Minecraft: PlayStation 4 Edition Call of Duty: Modern Warfare 2019 Tom Clancy's Rainbow Six Siege Red Dead Redemption 2 The Forest Rocket League UFC 3 Crash Team Racing FIFA 19 Need for Speed Payback Star Wars Battlefront II Battlefield V The Sims 4 Gang Beasts Resident Evil 2 Star Wars Jedi Fallen Order Asassin's Creed Odyssey Tekken 7

PlayStation VR:

Beat Saber Blood & Truth Job Simulator Superhot VR Creed: Rise to Glory Astro Bot Rescue Mission VR Until Dawn: Rush of Blood Arizone Sunshine Farpoint Rick and Morty: Virtual Rick-Ality

DLC:

Fortnite – The Laguna Pack Fortnite – The Cobalt Pack Fortnite: Battle Royale – The Wilde Pack Fortnite: Battle Royale – The Red Strike Pack Fortnite – The Wavebreaker Pack Fortnite: Battle Royale – Breakpoint’s Challenge Pack Fortnite: Save the World – Standard Founder’s Pack Fortnite – Lava Legends Pack Fortnite: Battle Royale – Shadows Rising Pack Fortnite Battle Royale – The Summit Striker Pack

Free-to-Play: