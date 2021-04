Playstation-Spiele auf PC bald mit 1080p spielbar

Panagiotis Kolokythas

Sony spendiert Playstation Now ein wichtiges Update: Die Auflösung wird deutlich verbessert.

Vergrößern Playstation Now erhält 1080p-Unterstützung © Sony

Sony bessert seinen Cloud-Gaming-Dienst Playstation Now ordentlich auf: In einem Tweet kündigt Sony nämlich an, dass "ab dieser Woche" die Unterstützung für das Streaming von 1080p-fähigen Spielen eingeführt wird. Der "Rollout" werde in den nächsten Wochen in Europa, den USA, Kanada und Japan stattfinden.

Vor allem für PC-Besitzer ist dies eine gute Nachricht: Wer keine Playstation 4 oder 5 besitzt, kann damit viele der Playstation-Spieleperlen einfach an einem Rechner spielen. Bisher musste man sich dafür mit einer im Vergleich zu Geforce Now oder Google Stadia doch schlechten Streaming-Qualität von nur 720p zufrieden geben. Mit 1080p dürfte sich das dann jetzt ändern und Playstation Now wird attraktiver.

Playstation Now ist in drei Abo-Varianten verfügbar: 9,99 Euro pro Monat, 24,99 Euro alle 3 Monate und 59,99 Euro alle 12 Monate. Die Abonnenten erhalten einen Zugriff auf aktuell weit über 700 Spiele, die dann entweder auf Konsole oder am PC über die Cloud gespielt werden können. Auf den Konsolen lassen sich die Spiele auch herunterladen und können damit in der Original-Qualität gespielt werden. Auf einem PC wird die Nutzung eines DualSense- oder DualShock 4 Wireless Controller vorausgesetzt.

Welche Spiele bei Playstation Now inklusive sind, können Sie dieser Seite bei Sony entnehmen.