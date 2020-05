Playstation-Sale: Bis zu 80 Prozent bei Geheimtipps sparen

Michael Söldner

Im Rahmen eines Sales bietet Sony 282 Geheimtipps für PS3, PS4, Vita und PSVR mit bis zu 80 Prozent Rabatt an.

Vergrößern Sony gewährt derzeit Rabatte auf über 280 Spiele für PS3, PS4 und Vita. © playstation.com

Häufig verbindet man nicht mit den größten Spielen die schönsten Erinnerungen, sondern mit den ungewöhnlichsten Titeln. Sony will Spielern mit der neuen Rabatt-Aktion namens „Geheimtipps“ im Playstation Store genau solche Spiele näher bringen. Unter den 282 Angeboten mit bis zu 80 Prozent Rabatt befinden sich daher eher kleinere Spiele, die neben den Blockbustern des Jahres häufig untergehen. Aus der Reihe fällt dabei das erst kürzlich erschienene Actionspiel Control, welches für 30 statt 60 Euro angeboten wird. Häufig übersehen wird hingegen der Car Mechanic Simulator für 19 statt 30 Euro, der den Spieler in den Overall eines KFZ-Mechanikers schlüpfen lässt.

Fans der Burnout-Serie sollten hingegen Dangerous Driving für 12 statt 30 Euro eine Chance geben. Das Rennspiel übernimmt viele Mechaniken 1:1 aus dem Vorbild. Ein echter Geheimtipp ist auch das kooperativ spielbare Crafting-Abenteuer Don't Starve, welches zusammen mit der Erweiterung für 4,49 statt 18 Euro angeboten wird. Besitzer von Sonys VR-Brille können hingegen beim kooperativ spielbaren Ego-Shooter Arizona Sunshine (12 statt 40 Euro), der Golfsimulation Everybody’s Golf VR (15 statt 30 Euro), dem kooperativen Prügelspiel Bloody Zombies (5,39 statt 13,49 Euro) oder dem an Uncharted angelehnten Immortal Legacy: The Jade Cipher (8 statt 20 Euro) viel Geld sparen.

Geheimtipps im Playstation Store anschauen