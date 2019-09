Playstation Plus: Die Gratis-Spiele im Oktober

Michael Söldner

Im Oktober erwartet Plus-Abonnenten ein erstklassiges Baseball-Spiel sowie das gelungene The Last of Us Remastered.

Vergrößern Der Oktober hält zwei erstklassige Spiele für Plus-Abonnenten bereit. © playstation.com

Bis zum 1. Oktober stehen für Playstation-Plus-Mitglieder noch die beiden Action-Adventures Batman: Arkham Knight und Darksiders 3 zum kostenlosen Download bereit. Nun hat Sony die beiden Gratis-Spiele für Abonnenten im Oktober enthüllt: In MLB The Show 19 dreht sich alles um den hierzulande eher unbekannten Sport Baseball. Durch neue dynamische Spielzüge und einen Autopilot, der bestimmte Spielzüge übernimmt, richtet sich das Sportspiel auch an Einsteiger. Als Gratis-Download sollten interessierte Spieler unbedingt ein Anspielen wagen. Mit einem Wertungsdurchschnitt von knapp 87 Prozent sollte das Spiel auch echte Fans des Sports überzeugen.

Das zweite Gratis-Spiel im Oktober für Playstation Plus ist das apokalyptische Actionspiel The Last of Us Remastered. Die 2014 veröffentlichte und grafisch überarbeitete Neuauflage des PS3-Spiels aus dem Jahr 2013 überzeugt mit schicker Grafik und einer emotionalen Geschichte zwischen den beiden Protagonisten. Neben Kämpfen gegen die Überlebenden der Apokalypse stehen auch kleinere Crafting-Aufgaben auf dem Programm, mit denen sich beispielsweise explosive Fallen herstellen lassen. Mit einem Wertungsdurchschnitt von knapp 96 Prozent gehört The Last of Us Remastered zu den besten Spielen für die Playstation 4. Beide Spiele sollen pünktlich zum 1. Oktober zum Download bereitstehen.

