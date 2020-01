Playstation Plus: Die Gratis-Spiele im Januar

Michael Söldner

Im Januar bietet Sony allen Plus-Mitgliedern zwei gänzlich unterschiedliche Spiele kostenlos an.

Vergrößern Uncharted: The Nathan Drake Collection und Goat Simulator sind die Plus-Spiele im Januar. © playstation.com

Wer sich für Sonys kostenpflichtigen Online-Dienst Playstation Plus entschieden hat, darf sich auch im Januar wieder über zwei Gratis-Spiele freuen. Sony spendiert Mitgliedern von PS Plus mit Uncharted: The Nathan Drake Collection und dem Goat Simulator zwei gänzlich unterschiedliche Spiele. Während es sich bei Uncharted: The Nathan Drake Collection um eine Sammlung der hochkarätigen Teile der Abenteuerserie handelt, in der Uncharted: Drake's Schicksal, Uncharted 2: Among Thieves und Uncharted 3: Drake's Deception enthalten sind, gibt es im Goat Simulator ebenfalls Action, aber auch viel Klamauk. Das erstmals 2014 für den PC veröffentlichte Spiel lässt den Spieler eine physikalisch korrekt simulierte Ziege durch eine offene Welt schleudern. Das Spielprinzip lädt zum Experimentieren ein, schließlich werden keine echten Tiere gefährdet.

Sowohl Goat Simulator als auch Uncharted: The Nathan Drake Collection stehen ab sofort zum Download bereit. Wer für die Spiele keinen Platz auf der Festplatte der PS4 verschwenden möchte, kann sie einfach seiner Bibliothek hinzufügen und über den Download später erneut nachdenken. Alle Spiele, die über Playstation Plus verschenkt wurden, stehen dem Nutzer solange zur Verfügung, bis das Abo beendet wird. Hierfür ist jedoch ein vorheriges Hinzufügen zur eigenen Bibliothek notwendig.

