Playstation Plus: Die Gratis-Spiele im Februar 2020

Michael Söldner

Sony spendiert Plus-Mitgliedern auch im Februar wieder mehrere Gratis-Spiele, darunter auch endlich wieder ein VR-Spiel.

Vergrößern Die Gratis-Spiele für Februar sind einen Blick wert. © playstation.com

Für den Februar hat Sony wie gewohnt Gratis-Spiele für alle Abonnenten von Playstation Plus im Angebot. Dabei handelt es sich einmal um BioShock: The Collection. In der Sammlung befinden sich die drei Ableger BioShock, BioShock 2 und BioShock Infinite, die aus der Ära der PS3 und Xbox 360 stammen, aber für die Collection in Full-HD-Auflösung etwas aufgehübscht wurden. Auch alle Singleplayer-Zusatzinhalte sind in der Collection schon enthalten. Wer die mit Magie angereicherten Ego-Shooter bislang verpasst hat, kann dies auf seiner Playstation 4 nun nachholen. Das zweite Spiel im Bunde ist der Klassiker Die Sims 4. Die Lebenssimulation von EA dürfte den meisten Spielern schon ein Begriff sein.

Nach der Streichung der monatlichen Gratis-Games für die betagte PS3 hofften viele Spieler auf einen Bonus. Vielleicht in Form eines Spiels für Sonys Playstation VR? Ein Jahr später bietet Sony nun im Februar mit Firewall Zero Hour sogar ein absolutes Highlight für die VR-Brille kostenlos für Plus-Mitglieder an. Dabei handelt es sich um einen taktischen Ego-Shooter, in dem zwei Teams mit vier Soldaten gegeneinander antreten. Dank VR-Helm fühlt sich der Spieler immer sehr nah am Geschehen. Alle drei Spiele sind vom 4. Februar bis zum 2. März verfügbar. Bis dahin stehen die beiden Spiele Uncharted: The Nathan Drake Collection und Goat Simulator noch zum kostenlosen Download bereit.

Umfrage: Playstation hat die treuesten Fans