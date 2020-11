Playstation Plus: Die Gratis-Spiele im Dezember 2020

Michael Söldner

Sony bietet Mitgliedern des kostenpflichtigen Dienstes Playstation Plus auch im Dezember wieder drei Gratis-Spiele an.

Vergrößern Auch im Dezember verschenkt Sony wieder drei Spiele für Abonnenten von Playstation Plus. © playstation.com

Auch im Dezember 2020 schenkt Sony Mitgliedern des Dienstes Playstation Plus drei Spiele ohne Zusatzkosten . Zwei der Spiele wurden für die Playstation 4 veröffentlicht, sind dank Abwärtskompatibilität aber problemlos auch auf der PS5 spielbar. Ein Spiel ist hingegen eine Neuerscheinung, die sowohl für PS4 als auch PS5 angeboten wird. Was erwartet Plus-Abonnenten? Ab dem 1. Dezember stehen „Worms Rumble“, „Just Cause 4“ und „Rocket Arena“ zum kostenlosen Download bereit.

Bei „Worms Rumble“ handelt es sich um eine Neuerscheinung für PS4 und PS5, die auf Grundlagen des bekannten Klassikers aufbaut. Doch anstelle eines rundenbasierten Gefechts treten bis zu 32 Spieler in Echtzeit gegeneinander an. Das aus einer seitlichen Perspektive präsentierte Actionspiel wird dadurch recht schnell chaotisch, aber könnte dennoch einige Spieler begeistern. Bei dem schon 2018 veröffentlichten „Just Cause 4“ handelt es sich hingegen um ein Open-World-Spiel, in dem sich der Spieler austoben kann. Wirbelstürmen, Unwetter und Raketenwerfer können reichlich Chaos in der riesigen Spielwelt stiften. Mit einer Durchschnittswertung von 65 Prozent zählt „Just Cause 4“ dennoch nur zum Mittelmaß. Auf Multiplayer-Geballer ausgelegt ist das erst dieses Jahr erschienene „Rocket Arena“ von Electronic Arts. Im Hero-Shooter treten zwei Dreier-Teams gegeneinander an. Mit einer Durchschnittswertung von 68 Prozent gehört der Titel aber ebenfalls nicht zu den Genre-Highlights.

