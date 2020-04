Playstation Plus: Die Gratis-Spiele im April 2020

Michael Söldner

Im April dürfen sich Abonnenten von Playstation Plus wieder über zwei erstklassige Gratis-Spiele freuen.

Vergrößern Die Gratis-Spiele für Playstation Plus im April können sich sehen lassen. © playstation.com

Auch der April dürfte für viele Menschen eher in den heimischen vier Wänden als in der Fußgängerzone stattfinden. Sony will Abonnenten von Playstation Plus diese Zeit mit zwei neuen Gratis-Spielen versüßen. Dabei handelt es sich gleich um zwei Hochkaräter: Nachdem in den vergangenen Monaten schon die Uncharted Collection mit Teil 1-3 zum Download bereitstand, dürfen sich Spieler im April über den vierten Teil Uncharted 4: A Thief’s End freuen. Das Action-Adventure setzt die Geschichte rund um den Abenteuer Nathan Drake fort, der erneut um die halbe Welt reist, um versteckte Schätze zu finden.

Das zweite Gratis-Spiel für Playstation Plus spricht eher Asphaltfans an: Dirt Rally 2.0 ist eine realistische Rennsport-Simulation mit herausfordernden Kursen, wechselnden Wetterbedingungen, Veränderungsmöglichkeiten am Fahrzeug sowie Strecken auf der Straße und auf buckligen Pisten. Auch wer mit dem Rallyesport eher weniger anfangen kann, sollte hier einen Blick riskieren. Denn nicht immer muss mit Ansager auf Sicht gefahren werden, vielerorts erwarten den Spieler auch ganz klassische Rennen auf Rundkursen. Beide Spiele stehen ab dem 7. April bis zum 4. Mai zum kostenlosen Download bereit. Bis dahin können auch die Spiele des Vormonats - Shadow of the Colossus und Sonic Forces – gratis zur Bibliothek hinzugefügt werden.

