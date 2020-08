Playstation Plus: Die Gratis-Spiele für September 2020

Michael Söldner

Auch im September verschenkt Sony wieder zwei große PS4-Spiele für Abonnenten von Playstation Plus.

Vergrößern Auch im September verschenkt Sony wieder zwei Spiele für Plus-Mitglieder. © playstation.com

Wer Sonys kostenpflichtigen Online-Service Playstation Plus abonniert, kann sich jeden Monat über mehrere Gratis-Spiele für seine Playstation 4 freuen. Nun hat Sony die Titel für den September 2020 bekannt gegeben: Highlight im kommenden Monat ist sicherlich "Player Unknown's Battlegrounds" (PUBG). Der Titel gehörte zu den ersten erfolgreichen Battle-Royale-Spielen und konnte zeitweise die größte Spielerschaft der Welt hinter sich versammeln – bis Fortnite diesen Titel an sich reißen konnte. Im Gegensatz zu Fortnite ist PUBG eher realistisch gehalten und auch heute noch eine Runde wert.

Das zweite Spiel im Bunde ist "Street Fighter 5". Das schon 2016 veröffentlichte Prügelspiel verfügte zum Release nur über 16 spielbare Charaktere. In den vergangenen Jahren kamen unzählige neue Figuren hinzu, die sich über Ingame-Währung oder für Echtgeld freischalten lassen. Wer zusammen mit Freunden auf dem Sofa ein paar Runden bestreiten möchte, kann dies in Street Fighter 5 gern tun. Alternativ können auch Online-Bekanntschaften als Gegner eingespannt werden. Die beiden Neuzugänge stehen ab dem 1. September zum Download bereit. Bis dahin können auch die aktuellen Plus-Games "Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered" und das kultige "Fall Guys: Ultimate Knockout" heruntergeladen werden.

