Playstation Plus: Die Gratis-Spiele für Oktober 2020

Michael Söldner

Sony erweitert das Angebot der Gratis-Games im Rahmen von Playstation Plus auch im Oktober um neue Spiele.

Vergrößern Playstation Plus bietet auch im Oktober wieder zwei Gratis-Games für Abonnenten. © playstation.com

Einmal mehr stehen für Abonnenten von Playstation Plus zwei PS4-Spiele zum kostenlosen Download bereit, die bis zum Ende der Mitgliedschaft behalten werden können. Mit „Need for Speed: Payback“ hat es endlich wieder ein Rennspiel unter die Gratis-Games geschafft. Leider handelt es sich bei dem 2017 erschienenen Titel nicht um einen sonderlich gelungen Ableger. Zwar bietet „NFS: Payback“ eine offene Welt, fünf Wagenklassen und eine simple Geschichte, dafür nerven Gummiband-KI und das Lootbox-ähnliche Fortschrittssystem: Wer besondere Tuningmöglichkeit möchte, muss entweder endlos spielen oder Echtgeld ausgeben. Als Ergebnis kam das Spiel auch bei der Fachpresse nicht sonderlich gut an: Die Durchschnittswertung der PS4-Version liegt bei mageren 61 Prozent .

Ein Geheimtipp ist hingegen das 2018 erschienene „Vampyr“ von Dontnod („Life is Strange“). Im Rollenspiel mit offener Welt muss der Protagonist Dr. Jonathan Reid im London des Jahres 1918 gegen die Spanische Grippe kämpfen. Durch den Biss eines Vampirs verfügt Reid über übernatürliche Kräfte. Moralische Entscheidungen sind durch seinen Durst nach Blut an der Tagesordnung. Die PS4-Version von Vampyr erreichte eine Durchschnittswertung von 70 Prozent und sollte daher von Rollenspiel- und Adventure-Fans zumindest ausprobiert werden. Beide Spiele stehen ab dem 6. Oktober 2020 gegen Mittag im Playstation Store zur Verfügung.

