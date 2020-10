Playstation Plus: Die Gratis-Spiele für November 2020

Michael Söldner

Im November 2020 gibt es für PS-Plus-Mitglieder erstmals auch ein Gratis-Spiel für die Playstation 5.

Sony bietet ab November auch ein Gratis-Game für die Playstation 5.

Auch nach der Veröffentlichung der Playstation 5 am 19. November will Sony an seinem Dienst Playstation Plus festhalten. Künftig erhalten Spieler neben zwei Spielen für die PS4 auch ein Gratis-Game für die PS5 . Die beiden PS4-Spiele werden ab dem 2. November angeboten, das PS5-Spiel folgt hingegen erst zur Veröffentlichung der PS5 am 19. November. Bei den beiden PS4-Spielen handelt es sich im November um „Mittelerde: Schatten des Krieges“ und „Hollow Knight: Voidheart Edition“. PS5-Spieler werden hingegen mit „Bugsnax“ begrüßt.

Das 2017 veröffentlichte Action-Adventure „Mittelerde: Schatten des Krieges“ verfügt über eine offene Spielwelt, in der die Geschichte des Waldläufers Talion und des elbischen Rachegeistes Celebrimbor erzählt wird. Das Spielprinzip erinnert an die beliebte Reihe „Assassin's Creed“. Bei „Hollow Knight: Voidheart Edition“ handelt es sich zwar ebenfalls um ein Action-Adventure, dieses wird jedoch aus einer seitlich Perspektive präsentiert. Ein knackiger Schwierigkeitsgrad und alle bislang veröffentlichten DLCs machen den Titel zu einer runden Sache. „Bugsnax“ erweitert das PS-Plus-Lineup als erster PS5-Titel. Hier bekommen Spieler ein narratives Adventure geboten, in dem Mischwesen aus Käfern und Snacks vereint werden müssen. Die beiden PS4-Spiele lassen sich problemlos auch auf der PS5 installieren und spielen.

