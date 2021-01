Playstation Plus: Die Gratis-Spiele für Februar 2021

Michael Söldner

Im Februar erwartet Abonnenten von Playstation Plus ein umfangreiches Lineup an Gratis-Spielen für PS4 und PS5.

Vergrößern Das Lineup von Playstation Plus im Februar 2021 kann sich sehen lassen! © playstation.com

Wer über ein kostenpflichtiges Abo für Playstation Plus verfügt, darf sich jeden Monat über kostenlose Spiele freuen. Das Angebot für den Monat Februar kann sich wieder sehen lassen: Neben einer Neuerscheinung für die Playstation 5 erhalten Spieler zwei Titel für die Playstation 4. Highlight der neues Gratis-Games ist sicherlich „Destruction AllStars“ für die Playstation 5. Der Titel sollte eigentlich schon zum Release der PS5 erscheinen, wurde jedoch verschoben und steht ab dem 2. Februar kostenlos für Plus-Mitglieder zur Verfügung. Bei „Destruction AllStars“ handelt es sich um ein Multiplayer-Spiel, in dem Auto-Zerstörung und Nahkampf-Elemente miteinander vermischt werden. Die Tatsache, dass viele Spieler den Titel kostenlos nutzen können, dürfte für anhaltend hohe Teilnehmerzahlen in den Matches sorgen.

Das zweite Gratis-Spiel ist mit „Control: Ultimate Edition“ die Neuerscheinung eines Third-Person-Shooters aus dem Jahr 2019. Die „Ultimate Edition“ des von Remedy („Max Payne“, „Alan Wake“) entwickelten Spiels enthält alle Download-Inhalte und kann sowohl auf der PS4 als auch auf der PS5 genutzt werden. Auf der aktuellen Sony-Konsole steht neben einem Performance-Modus mit 60 Bildern pro Sekunde auch ein Grafik-Modus mit 30 fps zur Verfügung, der im Gegenzug Raytracing-Effekte nutzt. Abgerundet wird das Angebot durch das Action-Adventure „Concrete Genie“, in dem sich auch viele Puzzle-Elemente finden. Mit einem magischen Pinsel muss der Spieler eine verwahrloste Stadt retten. Alle drei Spiele stehen ab dem 2. Februar bis zum 1. März zum kostenlosen Download bereit. Bis dahin können auch noch die drei Gratis-Spiele für den Januar kostenfrei heruntergeladen werden.

