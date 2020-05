Playstation Plus: Call of Duty: WW2 kostenlos

Michael Söldner

Ab heute können sich Plus-Abonnenten den Ego-Shooter Call of Duty: WWII kostenlos auf ihre PS4 herunterladen.

Vergrößern Call of Duty: WW2 gehört überraschend zu den neuen Gratis-Games bei Playstation Plus. © callofduty.com

Sony hat die kostenlosen Spiele für Plus-Mitglieder im Juni noch nicht bekannt gegeben. Dafür wurde nun überraschend der Ego-Shooter Call of Duty: WWII als Gratis-Spiel enthüllt. Ab heute soll die Gold-Edition des 2018 veröffentlichten Titels zum kostenlosen Download für alle Mitglieder von Playstation Plus bereitstehen. Dies kündigte Sony Playstation per Twitter an. Über die restlichen Gratis-Spiele für den Juni will Sony die Spieler im Laufe der Woche informieren.

Dabei bleibt allerdings offen, ob der überraschende Neuzugang schon zu den beiden kostenlosen Spielen gehört, die pro Monat angeboten werden. Es könnte auch gut möglich sein, dass Sony wie geplant zwei weitere Spiele kostenlos anbietet. Als heißer Kandidat wird dabei das Actionspiel Marvel's Spider-Man gehandelt. Dieser wurde im britischen Store zeitweise mit dem Hinweis „Free“ gelistet. Damit könnte der Juni gleich zwei Blockbuster für Plus-Abonnenten bereithalten. Für die beiden Spiele im Mai handelte sich Sony viel Kritik ein. Die beiden Spiele Landwirtschafts-Simulator 2019 und Cities Skylines bedienen eher eine Nische. Daher könnte es sein, dass Sony mit den beiden Highlights im Juni die zahlenden Plus-Kunden zufrieden stimmen will. Der Download von Call of Duty: WW2 wiegt 53 GB. Neben einer Kampagne lockt das Spiel auch mit einem Zombie-Modus und einem Online-Multiplayer.

