Playstation Plus: 3 Gratis-Spiele im Juli 2020

Michael Söldner

Im Juli dürfen sich Abonnenten von Playstation Plus gleich über drei Gratis-Games für ihre PS4 freuen.

Vergrößern Plus-Mitglieder bekommen im Juli gleich drei Spiele für ihre PS4. © playstation.com

Normalerweise erhalten zahlende Kunden bei Playstation Plus pro Monat zwei Gratis-Spiele für ihre PS4. Im Juli kommt aufgrund des zehnjährigen Jubiläums von PS Plus ein Extra-Game hinzu. Die neuen Spiele sollten ab dem 7. Juli 202 zum kostenlosen Download im Playstation Store bereitstehen. Beim ersten Titel für den Juli handelt es sich um die Basketball-Simulation NBA 2K20 aus dem Jahr 2019. Neben schnellen Matches stehen mit MyTeam oder MyCareer auch weitere Modi zur Auswahl. Neu ist zudem die WNBA, also die Frauen-Basketball-Liga von Nordamerika.

Beim zweiten Spiel handelt es sich mit Rise of the Tomb Raider ebenfalls um den Ableger einer langjährigen Serie. Das 2015 veröffentlichte Abenteuer von Lara Croft schickt die Action-Archäologin nach Sibirien, wo sie zusammen mit ihrem Freund Jonah eine vergessene Stadt wiederentdeckt. Als drittes Spiel erwartet Plus-Abonnenten mit Erica ein Psychothriller, der auf echte Schauspieler setzt. Im Grunde handelt es sich also um einen interaktiven Kinofilm, der sich um die Geschichte von Erica dreht, die den mysteriösen Mord an ihrem Vater aufklären möchte. Am ehemaligen Arbeitsplatz ihrer Eltern sucht sie nach Hinweisen auf das Verbrechen. Aufgrund des gemächlichen Tempos und der eher einfachen Aufgaben eignet sich Erica auch für absolute Gaming-Neulinge.

