Playstation Plus (12 Monatsabo) für nur 39,99 Euro

Bei Amazon ist die Jahres-Mitgliedschaft bei Playstation Plus zu einem äußerst günstigen Preis erhältlich. Sie sparen satte 33 Prozent.

Vergrößern Playstation Plus Mitgliedschaft günstiger

Die Playstation Plus Mitgliedschaft ist bei der Amazon Black Friday Woche (noch bis 29.11.2021) zu einem sehr attraktiven Preis erhältlich. Sie erhalten das 12-Monats-Abo für Playstation Plus für nur 39,99 Euro statt 59,99 Euro. Sie sparen also satte 33 Prozent im Vergleich zum Normalpreis. Auf den Monat heruntergebrochen, zahlen Sie für die Mitgliedschaft bei Playstation Plus für Playstation 4 und Playstation 5 nur 3,33 Euro pro Monat. Ein sehr günstiger Preis, wenn man bedenkt, dass Sie jeden Monat mindestens zwei Spiele geschenkt erhalten...

Zum Angebot: 12 Monate Playstation Plus für nur 39,99 Euro (deutsches Konto)

Zum Angebot: 12 Monate Playstation Plus für nur 39,99 Euro (österreichisches Konto)

Das Angebot bei Amazon gilt sowohl für ein deutsches Konto als auch ein österreichisches Konto. Wichtig dabei: Falls Sie ein österreichisches Playstation-Plus-Konto besitzen, müssen Sie vor dem Kauf auf der Amazon-Shopping-Seite auf die Option "österreichisches Konto" unter "Plattform" klicken.

Im November 2021 erhalten Plus-Mitglieder sogar 6 Spiele gratis:



Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning (für PS4)



Knockout City (für PS4 und PS5)



First Class Trouble (für PS4 und PS5)



The Walking Dead: Saints & Sinners (für PSVR)

The Persistence (für PSVR)

Until You Fall (für PSVR)



Die Vorteile von Playstation Plus

Mit der Plus-Mitgliedschaft stehen Ihnen alle Online-Funktionen der Playstation 4, Playstation 4 Pro und Playstation 5 zur Verfügung. Außerdem erhalten Sie jeden Monat mindestens zwei Spiele, die sie solange behalten und spielen dürfen, solange die Playstation-Plus-Mitgliedschaft besteht. Mit der Zeit bauen Sie so kostenlos eine umfangreiche Spielebibliothek auf.

Alle Vorteile einer Playstation Plus Mitgliedschaft:

Sie können jeden Monat mehrere Spiele ohne Zusatzkosten ihrer Playstation-Bibliothek hinzufügen. Alle Spiele gehören Ihnen, solange die Mitgliedschaft bei Playstation Plus besteht.



Sie erhalten regelmäßig exklusive Rabatte im Playstation Store

Sie können unbegrenzt im Online-Multiplayer gegen andere Spieler antreten

100 Gigabyte Cloud-Speicher für Ihre Spielstände

