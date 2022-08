Playstation 5 wird 50 Euro teurer - deshalb erhöht Sony den Preis

Panagiotis Kolokythas

Sony erhöht die Preise für die Playstation 5 und Playstation 5 Digital Edition. Und liefert dafür diese Begründung.

Vergrößern Playstation 5 wird teurer © Sony

Sony Interactive Entertainment (SIE) reagiert auf die angespannte weltweite Wirtschaftslage mit einer ab sofort geltenden Preiserhöhung bei der Playstation 5. In diversen Märkten wird die Preisempfehlung für die Playstation 5 und Playstation 5 Digital Edition angehoben. Davon ist auch Europa und damit Deutschland betroffen.

Playstation 5 wird 50 Euro teurer

In Deutschland (und Europa) erhöht sich die unverbindliche Preisempfehlung für die Playstation 5 mit Ultra HD Blu-Ray-Laufwerk von bisher 499 Euro auf 549,99 Euro. Bei der Playstation 5 Digital Edition steigt der Preis von 399 Euro auf 449,99 Euro. Das entspricht einer Preiserhöhung von zirka 10 Prozent bei der Playstation 5 mit Laufwerk und etwa 12 Prozent bei dem Modell ohne Laufwerk.

In den USA wird es keine Preiserhöhung geben, dafür aber im Playstation-Mutterland Japan. In Japan steigt der Preis um 5.000 Yen (etwa 36 Euro).



In den folgenden Gebieten und Märkten gelten die folgenden Preise für die Playstation 5 und Playstation 5 Digital-Edition:

Großbritannien: 479,99 bzw. 449,99 britische Pfund (+30 britische Pfund)



Japan (ab 15.9.2022): 60.478 bzw. 49.478 Yen (+5000 Yen, inklusive Steuern)



China: 4.299 bzw. 3.499 Yuan (+400 Yuan)



Australien: 799,95 bzw. 649,95 australische Dollar (+50 australische Dollar)



Mexiko: 14.999 bzw. 12.499 mexikanische Pesos (+1.000 mexikanische Pesos)



Kanada: 649,99 kanadische Dollar bzw. 519,99 kanadische Dollar (+20 kanadische Dollar)



Sony begründet Preiserhöhung und verspricht bessere Verfügbarkeit

"Wir erleben weltweit hohe Inflationsraten und ungünstige Währungstrends, die sich auf die Verbraucher auswirken und viele Branchen unter Druck setzen", erklärt SIE-Chef Jim Ryan und weiter: "Angesichts dieser schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen hat SIE die schwierige Entscheidung getroffen, die unverbindliche Preisempfehlung für PlayStation 5 in ausgewählten Märkten in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA), im asiatisch-pazifischen Raum (APAC), in Lateinamerika (LATAM) und in Kanada zu erhöhen."

In der Mitteilung weist Jim Ryan darauf hin, dass die Verbesserung der Playstation-5-Liefersituation weiterhin die höchste Priorität bei Sony habe. "Damit so viele Spieler wie möglich alles erleben können, was die PS5 bietet und was noch kommen wird", so Ryan.