Playstation 5 mit Tarif zum Top-Preis bei Media Markt und Saturn

René Resch

Bei Media Markt und Saturn erhalten Sie abends ab 20 Uhr die Playstation 5 mit Vodafone-Tarifen zu Hammer-Preisen.

Vergrößern Sony Playstation 5 mit Vodafone-Tarif zu günstigen Preisen bei Media Markt und Saturn © Media Markt / Saturn

Sonys Playstation 5 ist immer noch rar. Wer eine der begehrten Konsolen haben möchte, muss die Augen offen halten und etwas suchen. Es gibt aber hin und wieder auch richtig gute Angebote wie unter anderem das von Media Markt und Saturn. Die beiden Elektrofachhändler bieten die Sony-Konsole aktuell im Tarif-Bundle zu günstigen Preisen an - allerdings nur zwischen 20 Uhr abends und 9 Uhr früh.

In dieser Zeit gibt es die Konsole dann in der Variante mit Laufwerk jeweils mit einem von drei Vodafone-Tarifen, bei denen es die Effektivpreise in sich haben. Die PS5 mit Laufwerk



Sony Playstation 5 + 10 GB Vodafone-Tarif:

Netz: Vodafone



Tarif: Green LTE 10 GB



Datenvolumen: 10 GB LTE mit bis zu 50 Mbit/s

Telefonie- & Hotspot-Flatrate



Grundgebühr: 26,99 Euro pro Monat



Einmalige Kosten: 262,94 Euro (Gerät: 219 Euro, Anschlussgebühr: 39,99 Euro, Versand: 3,95 Euro)

Effektivpreis: 411,70 Euro

Direkt zum PS5-Deal bei Media Markt - und hier bei Saturn

(Hinweis: Die Links sind jeweils ab 20 Uhr abends bis 9 Uhr früh aktiv)



Sony Playstation 5 + 15 GB Vodafone-Tarif:

Netz: Vodafone



Tarif: Green LTE 15 GB



Datenvolumen: 15 GB LTE mit bis zu 50 Mbit/s

Telefonie- & Hotspot-Flatrate



Grundgebühr: 31,99 Euro pro Monat



Einmalige Kosten: 192,94 Euro (Gerät: 149 Euro, Anschlussgebühr: 39,99 Euro, Versand: 3,95 Euro)

Effektivpreis: 461,70 Euro

Direkt zum PS5-Deal bei Media Markt - und hier Saturn

(Hinweis: Die Links sind jeweils ab 20 Uhr abends bis 9 Uhr früh aktiv)



Sony Playstation 5 + 20 GB Vodafone-Tarif:

Netz: Vodafone



Tarif: Green LTE 20 GB



Datenvolumen: 20 GB LTE mit bis zu 50 Mbit/s

Telefonie- & Hotspot-Flatrate



Grundgebühr: 36,99 Euro pro Monat



Einmalige Kosten: 142,94 Euro (Gerät: 99 Euro, Anschlussgebühr: 39,99 Euro, Versand: 3,95 Euro)

Effektivpreis: 531,70 Euro

Direkt zum PS5-Deal bei Media Markt - und hier bei Saturn

(Hinweis: Die Links sind jeweils ab 20 Uhr abends bis 9 Uhr früh aktiv)

Die Tarife mit 10 - 20 GB LTE-Datenvolumen bieten dabei ausreichend Datenvolumen, um verschiedene Dienste wie Musik- und Videostreaming zu nutzen und auch mal einen größeren Download von unterwegs aus zu tätigen. Neben dem Datenvolumen erhalten Sie zusätzlich eine Telefonie- und Hotspot-Flatrate inklusive.

Bitte beachten: Wenn Ihr Datenvolumen vollständig genutzt wurde, surfen Sie mit schleichenden 64 kbit/s weiter.

