Playstation 5 in ersten Hands-Ons: Leise, riesig und leistungsstark

Panagiotis Kolokythas

Die ersten Hands-Ons zur Playstation 5 sind auf Youtube gelandet. Sie liefern neue Erkenntnisse rund um die Sony-Spielekonsole.

Vergrößern Die Playstation 5 in ersten Hands-Ons © https://www.youtube.com/watch?v=Q4GrrGhKi3w

Sony hat japanischen Medien und Influencern erlaubt, die neue Playstation 5 auszuprobieren und ihre Eindrücke in Artikeln und Videos am Sonntag zu veröffentlichen. Zum ersten Mal gibt es damit Informationen rund um die Playstation 5 von Personen, die nicht direkt bei Sony arbeiten. Allerdings mit Einschränkungen: Es durften nur Spiele gespielt werden und das Gehäuse der Playstation 5 gezeigt werden. Die neue Oberfläche der Playstation 5 bleibt noch ein Geheimnis.

Dennoch liefern die Inhalte auch neue Erkenntnisse aus der Praxis rund um die Playstation 5. Die gute Nachricht: Im Gegensatz zur bei hohen Belastung doch lauten Playstation 4 (Playstation 4 Pro), wird die Playstation 5 von den Testern, wie etwa 4gamer und das renommierten Famitsu, als leise selbst bei hoher Last bezeichnet, auch soll sie vergleichsweise kühl bleiben.

Dagegen betonen alle Tester aber auch, wie riesig die Playstation 5 im Vergleich zu allen Vorgängermodellen und auch der Konkurrenz ist. Bereits im Juni hatten wir berichtet, dass die Playstation 5 die bisher größte Spielekonsole ist und viel Platz unter dem TV-Gerät in Anspruch nimmt. Positiv äußern sich die Tester auch über den neuen DualSense-Controller der Playstation 5 , der den DualShock ablöst. Das haptische Feedback und die adaptiven Trigger-Knöpfe des Controllers würden ein neues Spielgefühl erlauben, so spüre man etwa in entsprechenden Spielsituationen das Gewicht von Gegenständen. Insgesamt sorge der Controller für ein gesteigertes Spielerlebnis. Ebenfalls positiv: Die Tasten des DualSense sind nicht mehr so laut beim Drücken wie beim DualShock 4.

Einen genaueren Blick auf die Hardware durften alle Tester nicht werfen. Hier muss also noch mal auf weitere Tests gewartet werden. Immerhin durfte die Playstation 5 aber auch mit vertikalem Ständer begutachtet werden.

Dafür durften die Tester einige Spiele ausprobieren, die für die Playstation 5 zum Start verfügbar sein werden. Etwa das gratis auf jeder Playstation-5-SSD vorinstallierte Astro´s Playroom und die Spiele Godfall, Balan Wonderworld und Devil May Cry 5 Special Edition. Hier loben die Tester die kurzen Ladezeiten, die die SSD-Möglichkeiten voll ausreizen.



In den USA und Japan werden die Playstation 5 und Playstation 5 Digital Edition bereits ab dem 12. November erhältlich sein. In Deutschland (und vielen anderen Ländern) aber erst ab dem 19. November 2020. Wer das Glück hatte, konnte sich bereits eine Playstation 5 vorbestellen. Alle anderen müssen sich wohl gedulden, denn bei allen großen Händlern ist die Playstation 5 weiterhin ausverkauft. Wer zum Start eine Playstation 5 in den Händen halten möchte, sollte die folgenden Websites der Händler im Auge behalten:

Playstation 5 für 499 Euro bei Amazon - bei Media Markt - bei Saturn - bei Otto.de



Playstation 5 Digital Edition für 399 Euro bei Amazon - bei Media Markt - bei Saturn - bei Otto.de