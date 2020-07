Playstation 5 in 24K Gold für Luxus-Fans

Panagiotis Kolokythas

Ein britischer Händler bietet die Playstation 5 und dazugehöriges Zubehör von Sony in einer Luxus-Variante an: In 24K Gold.

Vergrößern Playstation 5 aus purem Gold bei Truly Exquisite © Truly Exquisite

Der britische Händler Truly Exquisite hat eine ganz besondere Variante der neuen Spielekonsole Playstation 5 von Sony angekündigt. Echte Playstation-Fans, die sich aufgrund ihres üppigen Vermögens ohnehin keine Geldsorgen machen müssen, können die Playstation 5 und das dazugehörige Zubehör nämlich in einer 24K-Gold-Variante vorbestellen. Auf Wunsch gibt es die Playstation 5 auch "nur" aus Platin oder 18 karätigem Rose-Gold, was den Preis zumindest etwas nach unten drückt, denn während das Gramm 24K-Gold aktuell um die 52 Euro kostet, gibt es die gleiche Menge an Platin schon für 25,6 Euro und Rose-Gold für 35,4 Euro.

"Wir können es kaum erwarten, mit der Maßanfertigung dieser wahren Schönheiten zu beginnen. Bleiben Sie dran und melden Sie Ihr Interesse an, denn wir werden bald mehr Informationen über Vorbestellungen und Vertrieb erhalten", heißt es in der Ankündigung von Truly Exquisite.

Wie viel Gramm der Edelmetalle 24K Gold, 18K Rose Gold beziehungsweise Platin jeweils für die Veredlung der Playstation-5-Konsolen, des Dualsense-Controllers und der Playstation-5-Headsets verarbeitet werden, verrät Truly Exquisite noch nicht, so dass auch der mögliche Preis für Luxus-Varianten der Playstation 5 nur schwer abschätzbar ist.

Die genauen Preise und das Datum der Verfügbarkeit kann auch Truly Exquisite derzeit ebenfalls noch nicht verraten. Aktuellen Gerüchten zufolge wird Sony wohl Anfang August genauere Details darüber verraten, ab wann die Playstation 5 zu welchem Preis erhältlich sein wird. Zeitnah dürfte dann auch die Vorbestellung möglich sein. Aktuell darf man nur seine Kontaktdaten hinterlassen und erhält dann von Truly Exquisite zeitnah die genaueren Details.

Alternativen hat Truly Exquisite für Freunde von Luxus-Technik-Spielzeug aber bereits im Angebot: Wie etwa iPad Pros (ab 2.400 Euro), iPhone-Modelle (ab 2.570 Euro) und veredelte Galaxy-S20-Smartphones (ab 3.175 Euro).



