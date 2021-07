Playstation 5 hat sich über 10 Millionen Mal verkauft

Panagiotis Kolokythas

Sony meldet einen großen Erfolg bei den Verkaufszahlen der Playstation 5. Sie ist erfolgreicher als die Playstation 4 gestartet.

Vergrößern Die Playstation 5 verkauft sich prächtig - bleibt aber schwer erhältlich © Sony

Man muss weiterhin Glück haben, wenn man im Handel eine Playstation 5 ergattern will, denn die Konsolen sind weiterhin nicht in großen Stückzahlen erhältlich. Davon abgesehen meldet Sony jetzt aber einen Erfolg was die verkauften Stückzahlen angeht: seit dem Start am 12. November 2020 hat Sony bis zum 18. Juli 2021 über 10 Millionen Stück verkauft, wie das Unternehmen mitteilt.

Damit ist die Playstation 5 die Sony-Spielekonsole, die sich bisher am schnellsten verkauft hat. Die Playstation 5 hat sich damit auch schneller verkauft als seinerzeit die Playstation 4 im gleichen Zeitraum.

Sony will Verfügbarkeit der Playstation 5 verbessern

"Ich kann gar nicht genug ausdrücken, wie dankbar wir für unsere leidenschaftliche Community von Playstation-Fans sind, die die PS5 angenommen haben, und für die erstklassigen Entwicklungs- und Publishing-Partner, die so unglaubliche Spielerlebnisse auf unsere Plattformen bringen", erklärt Jim Ryan, Präsident und CEO von Sony Interactive Entertainment. Angesichts der weiterhin knappen Verfügbarkeit fügt Ryan aber auch hinzu: "Die PS5 hat zwar schneller als jede unserer vorherigen Konsolen mehr Haushalte erreicht, aber wir haben noch viel Arbeit vor uns, da die Nachfrage nach der PS5 weiterhin das Angebot übersteigt."

Für Sony, so Ryan weiter, habe die Verbesserung der Lagerbestände oberste Priorität, auch wenn man sich weiterhin "weltweit einzigartigen Herausforderungen" stellen müsse. Damit meint Ryan die aktuelle Chip-Knappheit, die nicht nur die Konsolenhersteller sondern auch viele andere Hersteller betrifft.

Sony verrät Verkaufszahlen von Playstation-5-Spielen

In seiner Mitteilung gibt Sony auch einige Verkaufszahlen für Playstation-5-Spiele bekannt. So habe sich das Spiel "Marvel´s Spider-Man: Miles Morales" von Insomniac Games seit dem 12. November 2020 über 6,5 Millionen Mal verkauft.

Das Baseball-Spiel "MLB The Show 21" des Sony-eigenen Entwicklerteams "San Diego Studio" hat sich seit dem Start am 16. April 2021 über 2 Millionen Mal verkauft und damit schneller als alle bisherigen Spiele dieser Reihe. Die Besonderheit bei diesem Spiel: Es erschien zeitgleich auch zum ersten Mal für die Xbox-Konsolen von Microsoft.

Das Playstation-5-exklusive Spiel "Returnal" von Housemarque ist seit dem 30. April 2021 erhältlich und hat sich bisher über 560.000 Mal verkauft. Bei dem am 11. Juni 2021 erschienenen exklusiven PS5-Spiel "Ratchet & Clank: Rift Apart" meldet Sony bisher 1,1 Millionen verkaufte Exemplare.



