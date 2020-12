Playstation 5 vor Weihnachten erhalten - hier ist es möglich

Dennis Steimels

Die PlayStation 5 ist so begehrt, dass die Konsole derzeit überall ausverkauft ist. Doch bei diesem Anbieter gibt es jeden Tag ein neues, aber begrenztes Kontingent. Hier finden Sie alle Details.

Um aktuell noch eine PlayStation 5 zu bekommen, braucht man großes Glück! Zwar bieten verschiedene Händler immer wieder mal die Next-Gen-Konsole in ihren Online-Shops an. Allerdings ist die Stückzahl stark begrenzt und der Andrang ist so groß, dass die Server der Webseiten regelmäßig zusammenbrechen. Wenn Sie bisher noch nicht zu den glücklichen Käufern gehörten, sollten Sie jetzt einen Blick in den O2-Shop werfen . Denn O2 bietet jeden Werktag ein limitiertes Kontingent der PS5 Digital Edition . Selbst wenn die Konsole an einem Tag ausverkauft ist, haben Sie am nächsten Tag eine neue Chance! Die Besonderheit: O2 gibt eine " Lieferung vor Weihnachten " an.



Die PlayStation 5 gibt es bei O2 nur in Kombination mit einem Handytarif, beispielsweise mit dem O2 Free M mit 20 GB LTE-Datenvolumen und Allnet-Flat. An dieser Stelle finden Sie weitere Händler , die hin und wieder neues PS5-Kontingent auch ohne Tarif anbieten. Das sind die Konditionen des O2-Bundles:



Netz: O2

Tarif: Free M

Gerät: Sony PlayStation 5 Digital Edition



Datenvolumen: 20 GB mit bis zu 225 Mbit/s LTE

Flat Telefonie & SMS



Flat EU-Roaming

Grundgebühr pro Monat: 39,99 Euro

Einmalige Gerätekosten: 1 Euro (+ Versand: 4,86 Euro)



Anschlussgebühr 39,99 Euro

Laufzeit: 24 Monate



O2 gibt an, dass die Konsole nach Ablauf der Widerrufsfrist (in der Regel zwei Wochen) verschickt wird. Diese beginnt mit der SIM-Aktivierung. Um die PS5 also noch vor Weihnachten zu erhalten, planen Sie diese Zeit unbedingt mit ein.



Die Gesamtkosten über die Vertragslaufzeit von zwei Jahren für die PlayStation 5 Digital Digital Edition und 20-GB-Tarif betragen 1005,61 Euro. Die Konsole alleine kostet laut UVP 399 Euro. Und der Tarif kostet normalerweise schon 29,99 Euro pro Monat. Inklusive Anschlusspreis lägen die Gesamtkosten der beiden Produkte bei 1158,75 Euro. Im Bundle sparen Sie also über 153 Euro.





Auch wenn die Konsole aktuell bei den folgenden Händler nicht verfügbar ist, lohnt es sich auch diese Shops regelmäßig zu besuchen, die von Zeit zu Zeit neues PS5-Kontingent auch ohne Tarif-Bindung anbieten:

