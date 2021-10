Playstation 5 für 199 Euro mit günstigem Stromtarif

Ina Reiter

Bei Yello gibt es die Playstation 5 in der Disc Version zusammen mit einem günstigen Stromtarif mit 24 Monaten Preisgarantie. Die Lieferung der PS5 erfolgt zwei bis höchstens vier Wochen nach Vertragsbestätigung.

Vergrößern Beim Yello-Stromtarif erhält man die PS5 oder wahlweise andere technische Geräte dazu.

Bei Yello-Strom erhält man derzeit ein Kombiangebot aus günstigem Stromtarif und der neuen Playstation inkl. 1 Jahr Mitgliedschaft Playstation Plus. So können jetzt diejenigen doppelt sparen, die die PS5 günstig haben wollen und deren Stromkosten hoch sind.

Kosten

Einmalig: 199 Euro für die PS5 inkl. Gutschein für PS Plus Abo

Monatlicher Grundpreis die ersten 18 Monate: 31,48 Euro (regional unterschiedlich)



+ Preis nach Verbrauch: 30,39 Cent / kWh (regional unterschiedlich)

Nach 18 Monaten empfiehlt sich der Wechsel in einen günstigeren Tarif (z.B. Yello Strom Klima Basic)



Hier gehts zum Yello-Stromtarif inklusive Playstation 5



Beispielrechnung 1 Personenhaushalt:

Ein 1-Personenhaushalt mit 1.500 kWh Jahresverbrauch in München zahlt 31,48 Euro Grundpreis pro Monat plus 37,99 Euro Verbrauch im Tarif „Strom Klima Plus“. Diese Rate gilt 18 Monate lang, bis die PS5 abbezahlt ist. Danach sinkt der Grundpreis auf ca. 9 Euro pro Monat, wenn man rechtzeitig in einen günstigeren Yello-Stromtarif wie dem Strom Klima Basic wechselt.

Beispielrechnung 2 Personenhaushalt:

Ein 2-Personenhaushalt mit 2.500 kWh Jahresverbrauch in Hannover zahlt 29,98 Euro Grundpreis pro Monat plus 67,66 Euro Verbrauch im Tarif „Strom Klima Plus“. Diese Rate gilt 18 Monate lang, bis die PS5 abbezahlt ist. Danach sinkt der Grundpreis auf ca. 9 Euro pro Monat, wenn man rechtzeitig in einen günstigeren Yello-Stromtarif wie dem Strom Klima Basic wechselt.

Effektive Ersparnis (am Beispiel von 1.500 kWh Jahresverbrauch in München)

Mit diesem Angebot zahlen Sie die PS5 inkl. PS Plus Abo 18 Monate lang ab und erhalten gleichzeitig einen Ökostromtarif für insgesamt 1.250,46 Euro. Die Playstation 5 in der Disc Edition (mit Laufwerk) kostet sonst 499 Euro. Eine Playstation Plus Mitgliedschaft für 12 Monate kostet normal um die 60 Euro.

Der Ökostromtarif Basic (gleicher Tarif ohne Wunschgerät) hat im Vergleich folgende Preise: 8,44 Euro Grundpreis (Angebotspreis) und 26,52 Cent pro kWh Verbrauch, also 33,15 Euro pro Monat zusätzlich für ein 1-Personenhaushalt. Über 18 Monate hinweg wären das Stromkosten von 748,62 Euro. Wenn man nur den Basic-Stromtarif abschließt und die PS5 und eine PS Plus-Mitgliedschaft einzeln kauft, würde man insgesamt 1.307,62 Euro zahlen. Die Gesamtersparnis des Yello-Angebots beläuft sich also auf 57,16 Euro.

Hier gehts zum Yello-Stromtarif inklusive Playstation 5

Vorteil: Preisbindung über 24 Monate

Angesichts erwartbar steigender Energiekosten ist ein weiterer Vorteil des Tarifs zudem die zugesicherte 24-monatige Preisgarantie. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt aber nur 18 Monate.



Der Yello Tarif: Strom Klima Plus

Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 18 Monate. Der mit diesem Angebot zugesicherte Preis gilt garantiert mindestens 24 Monate lang. Enthalten ist ein Wunschgerät mit Zuzahlung wie z.B. die PS5. Geliefert wird zu 100 Prozent Ökostrom aus Europa. Jeder Tarifabschluss sorgt darüber hinaus für einen Klimabeitrag seitens Yello: Jeder Yello Kunde schützt 1.000 m² Regenwald im Amazonasgebiet. Der Vertrag verlängert sich automatisch um ein Jahr, wenn man nicht 6 Wochen vor Ende der Laufzeit kündigt.



Saubere Energie + Wunschgerät

Neben der Playstation können auch andere Geräte zum „Klima Plus“-Tarif ausgewählt werden. Etwa die Nintendo Switch, eine Samsung Waschmaschine, das Samsung Galaxy A52s, ein HP Notebook, smarte Philips Fernseher, das Apple iPad 10.2 oder auch ein Kaffeevollautomat von Siemens.

Hier gehts zum Yello-Stromtarif inklusive Playstation 5





PS5 sofort lieferbar - mit Tarif für 41,99 Euro/Monat



Playstation 5 jetzt bei O2 - mit FIFA 22

PS5: Sony schützt sich mit neuer Strategie vor Scalpern