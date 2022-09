Playstation 5 erhält langerwartete Neuerung mit Update

Panagiotis Kolokythas

Sony liefert für die Playstation 5 ein Systemsoftware-Update. Es gibt eine wichtige Neuerung und Verbesserungen.

Vergrößern Playstation 5 erhält neues Systemsoftware-Update. © playstation.com

Das lange Warten hat ein Ende: Sony liefert ab sofort für die Playstation 5 ein System-Software-Update aus, welches der – weiterhin schwer zu ergatternden – Konsole eine Unterstützung für die native 1440p-Auflösung hinzufügt. Bisher konnten nur Beta-Tester die 1440p-Auflösung testen, jetzt erhalten alle Playstation-5-Besitzer weltweit die Neuerung.

Wer Spiele in 1440p auf dem Bildschirm anzeigen möchte, benötigt einen entsprechenden TV- oder PC-Monitor mit HDMI-Eingang, der 1440p mit 60 Hertz und / oder 1440p mit 120 Hertz unterstützt. Der Vorteil: Die Playstation 5 muss das Bildsignal nicht mehr von 4K auf 1440p skalieren. Im Kleingedruckten weist Sony aber auch darauf hin, dass die Playstation 5 die Funktion VRR, also variable Bildfrequenz, nur bei der 1080p- und 4K-Videoausgabe und nicht bei 1440p unterstützt.



Spielelisten und weitere Neuerungen

Im Gegensatz zur Playstation 4 bietet die Playstation-5-Oberfläche bisher keine Möglichkeit, Spiele in Ordnern zu organisieren. Hier führt Sony jetzt mit dem neuen Update die Spiellisten ein, mit denen sich Spiele aus der Spielebibliothek in Listen organisieren lassen. Solche Spiellisten lassen sich aber nicht auf dem Startbildschirm ablegen. Stattdessen muss man in den Bereich "Deine Sammlung" in der Spielbibliothek wechseln. Bis zu 15 Spielelisten lassen sich anlegen und diese können jeweils bis zu 100 Spiele enthalten. Mehr Informationen zu Spielelisten finden Sie in diesem Blog-Beitrag von Sony.

Verbesserungen gibt es schließlich auch noch bei der 3D-Audio- und Stereo-Audio-Wiedergabe und es ist jetzt einfacher, auf laufende Aktivitäten zuzugreifen. Der PS-App für iOS und Android sollen im Laufe des Monats neue Funktionen hinzugefügt werden, wie etwa die Möglichkeit, eine PS-Remote-Play-Sitzung über die App zu starten.