Playstation 5 erhält komplett neue Oberfläche

Panagiotis Kolokythas

Sony bestätigt, dass die Playstation 5 nicht nur anders als die Playstation 4 aussieht, sondern auch eine neue Oberfläche erhält.

Vergrößern Sony Playstation 5 erscheint in zwei Varianten © Sony

Sony hat das Design der Playstation 5 und die ersten Spiele präsentiert. Mittlerweile hat Sony auch bestätigt, dass mit der Playstation 5 auch im Vergleich zur Playstation 4 das Dashboard, also die Nutzer-Oberfläche, komplett neu gestaltet wird. In einem Linkedin-Beitrag erklärt Matt MacLaurin, Sony Vizepräsident für das Playstation UX-Design, dass die Oberfläche der Playstation 5 komplett neu gestaltet werde und auch ein paar grundlegend andere Konzepte nutze. Man spendiere der Playstation 5 eine Oberfläche mit einer neuen visuellen Sprache. Insgesamt sei die Oberfläche des neuen Playstation-5-Betriebssystems eher subtil und weniger "flashy".

Matt MacLaurin kündigt außerdem an, dass Sony demnächst auch einen Blick auf die neue Oberfläche der Playstation 5 gewähren werde. Interessant wird sicherlich auch, welche neue Funktionen das Betriebssystem der Playstation 5 im Vergleich zur Playstation 4 bieten wird. Auch dazu hat sich Sony bisher bedeckt gehalten, während Microsoft hier schon viele Details zur Xbox Series X verraten hat.



Eine einfache Erklärung hat MacLaurin auch dazu, warum die Playstation 5 insgesamt größer als die Playstation 4 und alle Vorgängermodelle ist. "Thermik" lautet die Begründung von MacLaurin und er fügt hinzu: "Diese Generation sind kleine Supercomputer. Während das 7-nm-Verfahren für die Leistung eine erstaunliche Wärmeleistung liefert, ist die Leistung sehr extrem." Dementsprechend muss die Playstation 5 auch gekühlt werden.

Anders bei Microsoft: Die Xbox Series X wird wohl im großen und ganzen die gleiche Oberfläche der Xbox One nutzen. Allerdings hat Microsoft über die Zeit hinweg die Oberfläche immer wieder - teils massiv - aktualisiert, während Sony in der Lebenszeit der Playstation 4 nur hier und da Änderungen an der Oberfläche vorgenommen hat.



