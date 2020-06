Playstation 5 bei Amazon: Preis und Vorbestelltermin geleakt

Panagiotis Kolokythas

Es gibt neue Hinweise auf den Preis für die Playstation 5. Bei Amazon wird die Konsole bereits gelistet.

Vergrößern Die Playstation 5 von Sony kommt zum Weihnachtsgeschäft 2020 in den Handel © Sony

Sony hat kürzlich das Design der Playstation 5 vorgestellt und bei der Gelegenheit auch angekündigt, dass die Playstation 5 in zwei Varianten auf den Markt kommt: mit Bluray-Laufwerk und in der "Digital Edition" in der günstigeren Variante ohne Bluray-Laufwerk. Aber wie sieht es mit dem Preis aus?

Am Wochenende wurde die Playstation 5 für kurze Zeit auf der französischen Amazon-Seite gelistet, zum Preis von 499 Euro für die Standard-Variante. Mittlerweile ist die Seite aber wieder verschwunden. Der Preis von 499 Euro klingt realistisch und lässt den Rückschluss zu, dass die "Digital Edition" der Playstation 5 wohl so um die 399 Euro kosten könnte.



Ebenfalls interessant: Auf der französischen Amazon-Website hieß es zudem, dass Playstation 5 ab dem 20. November 2020 erhältlich sein wird.

Im Web kursiert derzeit das Gerücht, dass die Playstation 5 ab dem 7. Juli 2020 vorbestellbar sein wird.

Bei Amazon-Deutschland finden sich seit dem Wochenende bereits die Produktseiten zur Playstation 5. Allerdings wird derzeit dort weder ein Preis angegeben noch wird verraten, ab wann die Konsole vorbestellbar oder gar erhältlich sein wird. "Ob und wann dieser Artikel wieder vorrätig sein wird, ist unbekannt", heißt es auf der Amazon-Seite. Man kann sich derzeit auch noch nicht per Mail informieren lassen, sobald die Playstation 5 vorbestellbar ist.



Playstation 5 Produktseite auf Amazon.de

Playstation 5 Digital Edition Produktseite auf Amazon.de

Weitere aktuelle Infos zur Playstation 5:

Größenvergleich: Playstation 5 benötigt viel Platz unterm TV-Gerät

PS5: So sehen die zwei Konsolen & die Spiele aus