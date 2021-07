Playstation 5 bei Amazon: 12.000 Konsolen in Kürze erhältlich?

Panagiotis Kolokythas

Amazon soll eine Lieferung von 12.000 PS5-Konsolen erhalten haben. Diese sollen bald in den Verkauf gehen.

Vergrößern Die Playstation 5 ist seit Monaten das Objekt der Begierde geworden. © playstation.com

Die Playstation 5 ist weiterhin nur schwer erhältlich und man muss Glück haben, bei einem neuen "Drop" eine Konsole bei einem der Online-Händler zu erwischen. Laut jüngsten Twitter-Gerüchten einer doch eher sehr vertrauenswürdigen Quelle könnte so ein "Drop" schon in den nächsten Tagen wieder bei Amazon landen. Angeblich hat Amazon 12.000 Playstation 5 Konsolen in der Disc-Variante erhalten, die in dieser Woche dann zum Verkauf angeboten werden sollen.

Passend dazu meldet die Website Gameswirtschaft.de, die die Verfügbarkeit der Playstation-5-Konsole bei Händlern verfolgt, dass es bei Amazon schon länger keine neuen Playstation-5-Konsolen zum Verkauf gegeben habe. "Mit Ausnahme von Amazon konnten so gut wie alle großen Händler die Playstation 5 anbieten – so etwas hat es im Jahr 2021 noch nicht gegeben", heißt es dort. Das kann man auch als Indiz darauf werten, dass bei Amazon in Kürze eine größere Menge an Playstation-5-Konsolen erhältlich sein wird.

Wer eine Playstation 5 ergattern will, sollte gut vorbereitet sein

Wer unbedingt eine Playstation 5 kaufen will, sollte sich entsprechend gut auf neue "Drops" vorbereiten. Im Falle von Amazon lohnt es sich beispielsweise, die entsprechenden Amazon-Produktseiten in die Browser-Favoriten abzulegen und/oder die Wunschliste. Zusätzlich sollte auch auf die Konsolen-Bundles geachtet werden, denn auch diese könnten kurzfristig verfügbar sein.

Bei Amazon sollten Sie insbesondere diese Produktseiten im Blick behalten:

Alle Playstation 5-Angebote bei Amazon anschauen

Abseits von Amazon sollten Sie aber auch auf die Verfügbarkeit neuer Playstation-5-Konsolen bei folgenden Online-Shops achten. Auch dort sind immer wieder Konsolen erhältlich:



