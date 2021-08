Playstation 5 bald bei Amazon erhältlich - angeblich

Panagiotis Kolokythas

In Kürze soll es bei Amazon wieder eine größere Menge an Playstation-5-Konsolen geben. Womöglich nur für Prime-Mitglieder.

Vergrößern Die Playstation 5 ist seit Monaten das Objekt der Begierde geworden. © playstation.com

Die Playstation 5 ist weiterhin nur schwer erhältlich und man muss Glück haben, bei einem neuen "Drop" eine Konsole bei einem der Online-Händler zu erwischen. Zuletzt gab es Ende letzter Woche überraschend die Playstation 5 in größeren Stückzahlen bei Mediamarkt zu kaufen.

Während wir diese Zeilen schrieben, war bei Alternate ein Playstation-5-Bundle für 769 Euro erhältlich und binnen weniger Minuten dann auch wieder vergriffen. Das Set enthielt die Playstation 5 Digital Edition, einen zweiten Controller, eine Kamera, eine Fernbedienung und das Headset Steelseries Arctis 7.

Demnächst auch bei Amazon?

Als Nächstes soll jetzt wieder Amazon dran sein: Laut Gerüchten im Web soll Amazon in diesen Tagen über 10.000 neue Playstation-5-Konsolen erhalten haben, die in Kürze dann auch verkauft werden. Es könnte sein, dass Amazon diese Konsolen aber nur an Prime-Mitglieder verkauft, wie letztens auch in Großbritannien. Zuletzt hatte Amazon in Deutschland Mitte Juli eine größere Menge an Playstation-5-Konsolen verkauft.



Wer eine Playstation 5 ergattern will, sollte gut vorbereitet sein

Wer unbedingt eine Playstation 5 kaufen will, sollte sich entsprechend gut auf neue "Drops" vorbereiten. Im Falle von Amazon lohnt es sich beispielsweise, die entsprechenden Amazon-Produktseiten in die Browser-Favoriten abzulegen und/oder die Wunschliste. Zusätzlich sollte auch auf die Konsolen-Bundles geachtet werden, denn auch diese könnten kurzfristig verfügbar sein.

Abseits von Amazon sollten Sie aber auch auf die Verfügbarkeit neuer Playstation-5-Konsolen bei folgenden Online-Shops achten. Auch dort sind immer wieder Konsolen erhältlich:



