Playstation 5: Steam unterstützt Controller jetzt vollständig

Wir haben den neuen DualSense PS5-Controller ausprobiert - und wir LIEBEN ihn! Er hat nicht nur ein komplett neues Design bekommen sondern auch ganz, ganz viele neue Features: Neue Tasten, neue Motoren-Technik, bessere Vibration, adaptive Trigger und und und... Wie der Controller das Zocken auf der PS5 verändert, darüber sprechen Dennis und Simon in diesem Video. Viel Spaß! :) 00:00 Intro 01:00 Der neue DualSense 01:34 Kompatibilität 02:35 Neue Tasten 03:20 Goodbye, Lightbar! 03:55 Noch mehr neue Tasten!! 05:00 PS5 DualSense vs. Xbox Series S Controller 05:42 Neue Vibrations-Technik 06:58 Neuer Bewegungssensor 07:24 Adaptive Trigger 08:21 Mikrofon im Controller 09:20 Größerer Akku 10:05 Controller-Features in Spielen 12:00 Fazit