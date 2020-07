Playstation 5: Sony zeigt Cover-Design der Spiele

Panagiotis Kolokythas

Sony zeigt, wie die Cover der Playstation-5-Spiele aussehen werden, die dann später im Jahr in den Regalen stehen.

Vergrößern Das Cover-Design der Playstation 5 Spiele © Sony

Nach und nach rückt Sony mit immer mehr Informationen rund um die Playstation 5 heraus. Wichtigste Fragen sind weiterhin natürlich, ab wann genau die neue Playstation 5 erhältlich sein wird und was die beiden Modelle (Playstation 5 und Playstation 5 Digital Edition) kosten werden. Angaben hierzu macht Sony auch in dem jüngsten Blog-Beitrag zur Playstation 5 nicht. Dafür wird darin das Cover-Design der Playstation-5-Spiele zum ersten Mal gezeigt.

Wichtigste Änderung im Vergleich zum Cover-Design der Playstation-4-Spiele: Im oberen Rand im langen Streifen erscheint das Playstation-Logo mit "PS5"-Schriftzug in schwarzer Farbe auf weißem Hintergrund. Bei Playstation-4-Spielen ist der Hintergrund dagegen in blauer Farbe und mit weißer Schrift (Playstation 3: Weiße Schrift, schwarzer Hintergrund). Unverändert bleibt die blaue Hülle in der dann die Bluray mit dem Spiel steckt.

Auf dem von Sony gezeigten Beispiel-Cover für ein Playstation-5-Spiel ist das Cover für das neue Spiderman-Spiel von Insomniac Games für die Playstation 5 zu sehen. Der Titel des Spiels: "Spider-Man: Miles Morales". Für die Playstation 4 war bereits im Jahr 2018 das Spiel "Spider-Man" erschienen, welches bei den Kritikern und Spielern äußerst gut ankam. Statt mit Peter Parker stürzen sich die Spieler in dem neuen Spiderman-Spiel mit Miles Gonzalo Morales in ein Abenteuer, der ebenfalls von einer Spinne gebissen und damit Superhelden-Fähigkeiten erlangt.



