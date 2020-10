Playstation 5: Sony rechnet mit erfolgreichem Verkaufsstart

Michael Söldner

Sony rechnet fest damit, dass sich die PS5 in den ersten Monaten noch besser verkauft als die aktuelle Playstation 4.

Sony geht von einem erfolgreichen Verkaufsstart der PS5 aus. © playstation.com

Mit der Playstation 5 will Sony schon bald in die neue Konsolengeneration einläuten. Während in den USA, Japan oder Australien ein Launch am 12. November 2020 geplant ist, kommt die Konsole hierzulande eine Woche später am 19. November in den Handel. Sony will mit der PS5 den Erfolg der vor sieben Jahren veröffentlichten PS4 wiederholen. Die Version der PS5 mit Laufwerk soll 499 Euro kosten, ohne Laufwerk räumt Sony eine Ersparnis von 100 Euro ein. Playstation-CEO Jim Ryan geht fest davon aus , dass sich die neue Konsole im ersten Geschäftsjahr noch besser verkaufen wird als die Playstation 4. Zwischen Release und April des Folgejahres brachte es die PS4 auf sieben Millionen verkaufte Konsolen, 2019 wurde die 100-Millionen-Marke geknackt.

Ob Sony derart gute Zahlen auch für die PS5 erreichen kann, bleibt fraglich. Die Xbox-Konkurrenz in Form der Xbox Series X/S wirkt in der kommenden Generation stärker, auch weil Microsoft mit der kleineren Konsole eine Preisersparnis von 100 Euro zur günstigsten PS5 vorweisen kann. Dazu kommen die Auswirkungen der Coronakrise, die wohl die Entwicklung und Produktion erschwert haben dürften, auch wenn Sony dies bislang dementiert hat. Am schwersten wiegt aber wohl der Umstand, dass viele Playstation-Fans in diesem Jahr wohl keine PS5 mehr erhalten werden. Die ersten beiden Aktionen für Vorbesteller liefen chaotisch ab , als Ergebnis ist die PS5 überall ausverkauft. Ob Sony bis Weihnachten weitere Konsolen nachlegen kann, bleibt offen. Noch steht nicht einmal fest, ob es die Konsole rund um den Launch in Geschäften überhaupt zu kaufen gibt . Gerüchten zufolge will Sony lange Warteschlangen von Playstation-Fans in Läden auf jeden Fall verhindern.

