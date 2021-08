Playstation 5: Neues Modell auch in Australien erhältlich

Denise Bergert

Die überarbeitete Version der Digital Edition von Sonys Playstation 5 ist ab sofort auch in Australien erhältlich.

Sony hat die Digital Edition seiner PS5 überarbeitet. © Sony

Im vergangenen Monat lieferte das japanische Handbuch zu Sonys Playstation 5 Digital Edition Hinweise auf eine überarbeitete Version der Konsole. Sie sollte Ende Juli in Japan in den Handel kommen. Wie der australische Gaming-Blog Press Start in dieser Woche berichtet, wurde die überarbeitete Digital Edition nun auch in Australien gesichtet.

Die neue Playstation-5-Ausführung beinhaltet eine neue Schraube zur Befestigung des Standfußes. Diese verfügt am Kopf über einen Plastik-Griff, so dass zum Anbringen nun kein Schraubenzieher mehr notwendig ist. Das neue Modell ist außerdem rund 300 Gramm leichter als die ursprüngliche Digital Edition. Bei welchen Bauteilen Sony dieses Gewicht eingespart hat, ist allerdings noch nicht bekannt. Der Playstation-5-Chip trägt in den neuen Modellen außerdem die Bezeichnung CFI-1102A anstelle der bisherigen Modellnummer CFI1000. Den Gerüchten zufolge verfügt die überarbeitete Version weiterhin über einen neuen Standfuß mit Klemme.

Neben Japan und Australien, sind die neuen Playstation-5-Modelle auch bereits in einigen Teilen der USA aufgetaucht . Wann und ob die überarbeitete Playstation 5 Digital Edition nach Deutschland kommt, ist noch unklar.