Playstation-5-Nachschub wohl erst wieder im Februar

René Resch

Media Markt und Saturn haben PS5-Konsolen von Sony geliefert bekommen. Viele dürften aber dennoch vorerst leer ausgehen...

Vergrößern PS5-Nachschub wohl erst wieder im Februar © Sony

Sony hat wohl an Media Markt und Saturn kürzlich eine große Menge an Playstation-5-Konsolen ( hier im PC-WELT-Test ) geliefert – diese werden seit dem Wochenende an Kunden verschickt. Viele Vorbesteller, die die PS5 seit September 2020 gekauft hatten, erhalten nun seit einigen Tagen oder in den nächsten Tagen ihre Konsolen.

PS5 kaufen: Bei 1&1 verfügbar - stark limitiert

Nach Release hatten Saturn und Media Markt immer wieder Lieferungen erhalten und an Kunden ausgeliefert. Doch selbst im Januar 2021 warten noch immer viele Vorbesteller auf ihre Konsole. In diesem Jahr hatten die Märkte bisher noch gar keine Konsolen ausgeliefert.

Nur für Vorbesteller

Jetzt wird wieder ausgeliefert. Aktuell werden jedoch nur Vorbesteller das Glück haben, an die PS5 zu kommen. Das Kontingent bleibt laut Gameswirtschaft weiterhin knapp. Aktuell ist kein deutscher Versender bekannt, der demnächst in den Verkauf der Konsolen einsteigen könnte. Anders sah das in den USA sowie Großbritannien aus – hier war Sonys Playstation 5 für eine kurze Zeit wieder bestellbar.

Eventuell übrigbleibende Restbestände könnten in der letzten Januarwoche zum Verkauf angeboten werden, werden allerdings auch schnell abverkauft sein. Glück könnte man bei Händlern wie Amazon, Otto, Media Markt, Saturn und Gamestop haben. Sie sollten unter anderem diese Websites der Online-Händler im Blick behalten:



PlayStation 5 ab 399 Euro bei Amazon

PlayStation 5 ab 399 Euro bei Media Markt

PlayStation 5 ab 399 Euro bei Saturn

PlayStation 5 ab 399 Euro bei Otto

Mini-Verkaufswelle in der ersten Februar-Woche

Einziger Lichtblick: die erste Februar-Woche. Hier könnten einige Gamer das erneut das Glück haben, bei einer Mini-Welle eine der begehrten Konsolen zu ergattern. Wer allerdings auch hier nicht zum Zuge kommt, muss sich dann voraussichtlich bis mindestens bis Mitte/Ende Februar 2021 gedulden. Zumindest Vorbesteller sollten dann letztendlich Ihre Konsolen spätestens erhalten.