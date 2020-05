Playstation 5: Magazin enthüllt die ersten Spiele

Michael Söldner

Die ersten 25 Spiele für die PS5 sind nun bestätigt. Dabei handelt es sich großteils um Multiplattform-Titel.

Vergrößern Fans warten sehnsüchtig auf Gameplay-Szenen oder das Design der PS5. © playstation.com

Noch hüllt sich Sony in Schweigen, was das Design und die Launchtitel für die Playstation 5 angeht. Während Microsoft die Hardware und deren Aussehen schon weitgehend vorgestellt hat , muss Sony noch nachlegen. In der Juni-Ausgabe des Official Playstation Magazine sollen die ersten 38 Titel aus dem PS5-Lineup vorgestellt werden. Auf Twitter haben die Autoren nun schon 25 dieser Spiele aufgeführt. Die betreffenden Spiele erscheinen jedoch nicht alle zum Launch der Playstation 5. Viele Spiele sind auch erst für 2021 gelistet oder haben noch nicht einmal ein ungefähres Veröffentlichungsfenster.

Dennoch gibt die Liste einen spannenden Eindruck davon, was Spieler auf der PS5 erwarten wird. Zu den Highlights zählen sicherlich das Rollenspiel Dragon Age 4 sowie der Ego-Shooter Battlefield 6. Fans dürfen sich zudem auf eine Fortsetzung von Dying Light freuen. Schon vorher bekannt war Assassin's Creed Valhalla, hier wird ein Release im Jahr 2021 aufgeführt. Dazu kommen Sportspiele wie FIFA 21, Madden 21 oder NHL 21. Deutlich weniger bekannt ist über Spiele wie Chorus, Gods and Monsters, MicroMan oder Moonray. Ab dem 2. Juni soll das Heft im Handel erhältlich sein. Spätestens dann dürften viele neue Informationen zu den für die PS5 geplanten Spielen zur Verfügung stehen. Sony selbst will seine Exklusivspiele für die Playstation 5 in einer gesonderten Veranstaltung enthüllen.

Epic: SSD in PS5 ist PC-Hardware überlegen