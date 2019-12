Playstation 5: Erstes Foto geleakt - sieht so die Sony-Konsole aus?

Panagiotis Kolokythas

Auf Twitter ist ein erstes Foto aufgetaucht, auf dem offenbar die Playstation 5 und der DualShock 5 Controller zu sehen sind.

Vergrößern Sieht so die Playstation 5 aus? © https://twitter.com/Alcoholikaust/status/1200796076535623681/

Zum Weihnachtsgeschäft 2020 wird mit der Playstation 5 von Sony und der Xbox Scarlett von Micosoft die nächste Konsolengeneration auf den Markt kommen, die noch mehr Leistung, eine größere Grafikpracht, Raytracing und geringe Ladezeiten verspricht. Spannend ist natürlich auch die Frage, wie die neuen Spielekonsolen aussehen werden. Was die Playstation 5 von Sony angeht, scheint sich das Gerücht über das V-Gehäuse zu bestätigen. Ein Twitter-Nutzer hat am Wochenende ein Bild veröffentlicht, auf dem zwei Playstation-5-Prototypen zu sehen sein sollen, die bereits Entwickler im Einsatz haben, um die Playstation-5-Spiele zu entwickeln.

Bereits im August 2019 war bekannt geworden, dass Sony für das Design eines V-Gehäuses das entsprechende Patent erhalten hatte. Als Produkt-Designer für das Gehäuse wird Yusuhiro Ootori genannt, der bei Sony als technischer Direktor tätig ist. Ootori hatte seinerzeit das Gehäuse der Playstation 4 vorgestellt, es ist der Mann mit dem weißen Handschuh in diesem Youtube-Clip.

Auffällig ist am Gehäuse-Design das große "V" in der Mitte. Es dürfte für die "5" im Namen der Playstation 5 stehen. Andererseits sieht das Gehäuse aber deutlich klobiger und vor allem auch größer aus als das der Playstation 4. Klar erkennbar ist auch der Einschub für Bluray-Medien und mehrere USB-Anschlüsse an der Frontseite. Die Playstation 5 soll deutlich mehr Leistung als der Vorgänger bieten, dazu benötigen die Komponenten natürlich auch eine entsprechende Lüftung. Auf dem Foto sind viele Lüftungsschlitze an den Seiten und in der Mitte des "V" erkennbar. Dies dürfte für eine verbesserte Luftzirkulation und damit Kühlung der Konsole sorgen.

Auf der Frontseite der Konsolen auf dem Foto sind auch zwei Displays zu sehen, die jeweils an der oberen rechten Seite positioniert sind. Das ist ganz normal bei einem solchen sogenannten "Dev Kit" einer Spielekonsole.

Erstes Foto vom DualShock 5 für die Playstation 5?

Interessant ist aber auch noch ein anderes Detail auf dem Foto: Der Controller auf der rechten Spielekonsole ähnelt auf dem ersten Blick dem DualShock 4 für die Playstation 4, weist aber auch einige wesentliche Unterschiede auf. So sehen die Schultertasten und die restlichen Buttons etwas anders aus. Auf dem Foto könnte also tatsächlich der "DualShock 5" für die Playstation 5 zu sehen sein, dessen Design sich laut Sony im Vergleich zum Modell für die Playstation 4 nur in wenigen Details ändern wird.



Playstation 5: Alle Infos, Preis und Startdatum