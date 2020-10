Playstation 5: Erste Unboxing-Videos auf Youtube

Panagiotis Kolokythas

Auf Youtube gehen aktuell die ersten Unboxing-Videos zur Playstation 5 online. Sie zeigen, wie groß die Konsole tatsächlich ist.

Vergrößern So sehen die Playstation 5 und Playstation 5 Digital Edition aus © Sony

Sony hat in den letzten Wochen und Monaten viel über die Playstation 5 verraten und gezeigt. Jetzt erscheinen zum ersten Mal auch Videos von Nicht-Sony-Mitarbeitern auf Youtube. Nach dem Ablauf der Sperrfrist gehen seit kurz nach Mittag (deutscher Zeit) die ersten Playstation-5-Videos von bekannten US-Kanälen und US-Youtubern nach und nach online. Alles darf derzeit aber noch nicht gezeigt werden: Die Videos beschränken sich auf das reine Unboxing der Konsole. Es gibt aber auch eine kleine Ausnahme: Das Spiel Astro´s Playsroom darf ebenfalls gezeigt werden. Das Spiel wird vorinstalliert auf den SSDs aller Playstation-5-Konsolen mitgeliefert. Die neue Benutzeroberfläche der Playstation 5 und andere Spiele dürfen vorerst wohl nicht gezeigt werden, was sich aber in den kommenden Tagen noch ändern dürfte.

Tom Warren von The Verge hat ein Foto auf Twitter gepostet, in dem alle drei neuen Spielekonsolen (Playstation 5, Xbox Series X und Xbox Series S) nebeneinander zu sehen sind.



Die Videos vermitteln einen weiteren Eindruck davon, wie groß die Playstation 5 im Vergleich zu bisherigen Sony-Konsolen ist. Gelobt wird aber durchweg das Design und die Verarbeitung des Gehäuses der Konsole. In den USA startet die Playstation 5 bereits am 12. November 2020. In Deutschland dann eine Woche später am 19. November. Eine Auswahl der bisher veröffentlichten Unboxing-Videos bekannter Youtube-Kanäle.