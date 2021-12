Playstation 5: Bunte-Cover von Sony verfügbar ab Januar 2022

Dennis Steimels

Sony stellt offizielle Konsolenabdeckungen (Cover) für die PS5 vor. Insgesamt können Sie aus 5 Farben wählen Alle Infos.

Vergrößern PS5-Cover in neuen Farben © Sony

Sony verkauft die weiterhin sehr begehrte und überall ausverkaufte Playstation 5 ausschließlich in der Farbe Weiß. Doch das Konsolendesign ist so konzipiert, dass die Seitenteile sich leicht tauschen lassen. Mit sogenannten Faceplates, die viele Drittanbieter schon seit einiger Zeit anbieten, können Sie die Optik der Konsole ändern. Nachdem Sony gegen einige Händler solcher Cover klagte , bietet der Hersteller nun ganz offizielle Konsolenabdeckungen für die PS5 im eigenen Playstation-Shop an , genauer gesagt ab dem 21. Januar 2022 . Außerdem gibt es den DualSense-Controller in neuen Farben.

Playstation 5 für einmalig 349 Euro + Ökostrom-Tarif von E wie Einfach



PS5-Konsolenabdeckungen/Controller: Diese Farben gibt es

Ab dem 21. Januar 2022 starten zunächst die beiden Farben Schwarz und Rot sowohl für die Playstation 5 mit Laufwerk als auch für die digitale Edition. Etwas später in der ersten Jahreshälfte 2022 folgen die drei Farben Pink, Lila und Blau. Ab dem 14. Januar gibt es schon die DualSense-Controller in neuen Farben, die zur Konsolenabdeckung passen. Aktuell gibt es den Controller bereits in Weiß, Schwarz und Rot. Demnächst starten die Farben Pink, Lila und Blau.



Zum Start verkauft Sony die neuen Produkte ausschließlich über den eigenen Shop direct.playstation.com . Ab dem 18. Februar, also rund 4 Wochen nach Sony, werden auch weitere Händler die PS5-Cover anbieten. Bereits ab dem 11. Februar können Sie die neuen Controller bei anderen Händlern bestellen.



So viel kosten die PS5-Faceplates

Im deutschen Playstation-Store sind derzeit noch keine Preise gelistet, doch im Playstation-Shop der USA können Sie die Cover und Controller bereits vorbestellen, weshalb hier zumindest die Dollar-Preise aufgeführt sind. So sollen die Konsolenabdeckungen 54,99 US-Dollar kosten. Die Controller werden für 74,99 US-Dollar angeboten.



Weil aber der Dollar-Preis für den Controller 1:1 dem Euro-Preis entspricht, gehen wir davon aus, dass auch die Faceplates 54,99 Euro in Deutschland kosten werden.

Diese Shops bieten von Zeit zu Zeit die PS5 an

Auch wenn die Konsole aktuell bei den folgenden Händler nicht verfügbar ist, lohnt es sich auch diese Shops regelmäßig zu besuchen, die von Zeit zu Zeit neues PS5-Kontingent auch ohne Tarif-Bindung anbieten:

PlayStation 5 bei Amazon

PlayStation 5 bei Media Markt

PlayStation 5 + Assassins Creed Valhalla bei Media Markt

PlayStation 5 + Marvels Spider-Man Miles Morales Ultimate Edition bei Media Markt

PlayStation 5 + Marvel's Spider-Man Miles Morales bei Media Markt



PlayStation 5 + 2. DualSense Controller bei Media Markt



PlayStation 5 bei Saturn

PlayStation 5 bei Otto

PlayStation 5 bei Gamestop

PlayStation 5 bei Alternate

PlayStation 5 bei Expert

PlayStation 5 bei Euronics