Playstation 4 "Day of Play 2019": Diese Top-Spiele sind bald günstiger

Panagiotis Kolokythas

Sony hat "Day of Play 2019" angekündigt, bei dem es viele Angebote geben wird. Bis dahin sollten Sie diese Top-Spiele lieber nicht kaufen...

Vergrößern Sonys Days of Play 2019 startet am 7. Juni 2019 © Sony

Sony hat mit den "Days of Play 2019" die nächste Angebots-Aktion angekündigt: Elf Tage lang wird es vom 7. Juni 2019 bis zum 17. Juni 2019 zahlreiche Angebote im Playstation Store und bei ausgewählten Handelspartnern geben. In dieser Zeit wird Sony auch die Preise für einige Top-Playstation-4-Spiele senken; wer also mit dem Kauf dieser Titel liebäugelt, sollte sich noch ein paar Tage gedulden und erhält dann einen ordentlichen Rabatt.

Konkret werden im Playstation Store unter anderem diese exklusiven Playstation-4-Spiele günstiger erhältlich sein:

Days Gone für 49,99 Euro (aktueller Preis: 69,99 Euro)

God of War für 29,99 Euro (aktueller Preis: 69,99 Euro)

Marvel´s Spider-Man für 29,99 Euro (aktueller Preis: 69,99 Euro)

Während der "Days of Play 2019" wird auch die Playstation 4 1 TB Limited Edition in Steel Black für kurze Zeit erhältlich sein. Bei diesem Modell sind auf der Oberseite die Playstation-4-Symbole aufgeprägt. In der Packung steckt außerdem ein passender Controller.

Außerdem wird es noch folgende Hardware-Angebote in der Zeit geben:

Playstation VR Starter Pack für 199,99 Euro

Playstation VR Mega Pack für 229,99 Euro (Headset + Kamera + 5 Spiele)



Dualshock 4 Controller für 39,99 Euro

Wireless Headset Gold Edition für 59,99 Euro

Weitere Infos zu Days of Play 2019 finden Sie auf dieser Sony-Seite.