René Resch

Bei Amazon und Otto gibt es verschiedene Set-Varianten und Bundles der Sony Playstation 4 zu guten Preisen.

Vergrößern Tolle Playstation-4-Angebote bei Amazon und Otto © Sony

Aktuell gibt es verschiedene Playstation-4-Konsolen-Sets in Amazons Angebot des Tages. Darunter die PS4 Slim, Pro sowie verschiedene Bundle-Angebote. Und auch Otto hat einige PS4-Sets im Angebot, vergleichen lohnt sich.



Die PS4-Schnäppchen aus dem Angebot des Tages haben wir hier für Sie aufgelistet:

PS4-Angebote bei Amazon

Playstation 4 Slim

Konsole, 500GB, schwarz, F-Chassis inkl. 2 DualShock 4 Controller

für 279,99 Euro bei Amazon kaufen

Playstation 4 Pro

Konsole, 1TB, schwarz, Pro, Modell: CUH-7216B

für 349 Euro bei Amazon kaufen



Bundle-Angebote bei Amazon

Playstation 4 Slim - Fortnite Neo Versa Bundle

500GB, Jet Black + 2 Controller

für 279,99 Euro bei Amazon kaufen



Playstation 4 Pro - Fortnite Neo Versa Bundle

1TB, black + 1 Controller

für 349,99 Euro bei Amazon kaufen

Playstation 4 + Days Gone

Konsole, 1TB, schwarz - Standard Edition

für 299,99 Euro bei Amazon kaufen

Playstation 4 - Hits Bundle

Konsole, 1TB, schwarz, slim inkl. Uncharted 4, The Last of Us, Horizon Zero Dawn

für 299,99 Euro bei Amazon kaufen



Bitte beachten Sie: Es handelt sich bei den Produkten um ein Tagesangebot. Wenn Sie sich für das Produkt interessieren, schließen Sie Ihren Kauf möglichst zeitnah ab.

PS4-Angebote auch bei Otto

Auch bei Otto gibt es die Sony Playstation 4 in verschiedenen Varianten zu tollen Preisen. Diese wollen wir Ihnen nicht vorenthalten und listen die besten Angebote hier für Sie auf:

Playstation 4 Slim

Konsole, 500GB, schwarz, F-Chassis inkl. 2 DualShock 4 Controller

für 249,99 Euro bei Otto kaufen

Playstation 4 - Hits Bundle

Konsole, 1TB, schwarz, slim inkl. Uncharted 4, The Last of Us, Horizon Zero Dawn

für 299,99 Euro bei Otto kaufen

Playstation 4 Slim + Spider-Man

Konsole, 1TB, schwarz, F-Chassis inkl. 2 DualShock 4 Controller

für 399,99 Euro bei Otto kaufen

