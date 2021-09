Playmobil verkauft Enterprise NCC-1701 jetzt extra günstig!

Panagiotis Kolokythas

Playmobil verkauft das Set "Star Trek U.S.S. Enterprise NCC-1701" jetzt in Deutschland. Auf Amazon deutlich günstiger.

Vergrößern Seit dem 8. September für 499 Euro erhältlich: Das Playmobil-Set "Star Trek - U.S.S. Enterprise NCC-1701" © Playmobil

"Der Weltraum, unendliche Weiten...". Playmobil verkauft das Set "Star Trek U.S.S. Enterprise NCC-1701" (70548) jetzt in Deutschland. Für 499 Euro können Sie es hier im offiziellen Playmobil-Shop oder - Spartipp(!) - hier auf Amazon sogar für nur 436,49 Euro erwerben. Kaufen Sie die Enterprise jetzt also nicht im Playmobil-Online-Shop, sondern nur hier bei Amazon.

Achtung: Der Amazon-Preis für die Enterprise ändert sich ständig und kann plötzlich auch wieder bei 479,99 Euro liegen. Achten Sie vor dem Kauf also genau darauf, welcher Preis in Ihrem Warenkorb angezeigt wird.



Das laut Playmobil "exklusive Sammlerstück" richtet sich an Fans der legendären Enterprise-Serie mit Captain Kirk und Co. Die Enterprise NCC-1701 ist in dem Set 100 x 48 x 34 Zentimeter groß. Playmobil verspricht: "Entdecken Sie die beeindruckende U.S.S. Enterprise NCC-1701 in einem ganz neuen Licht mit der interaktiven Star Trek AR-App von Playmobil!"

Vergrößern Das Dach der Brücke der U.S.S Enterprise NCC-1701 lässt sich abnehmen © Playmobil

Das Raumschiff verfügt über ein abnehmbares Dach, wodurch die gesamte Brücke mit der Besatzung bespielbar ist, inklusive eines drehbaren Captain-Stuhls. Hinzu kommen Lichteffekte und Original-Sounds und -Dialoge aus der Serie. Mitgeliefert werden als Spielfiguren Captain Kirk, Spock, Uhura, McCoy, Sulu, Scotty und Chekov.

Vergrößern Wird der Dilithiumkern-Stein entnommen, löst dies einen Warp-Kern-Ausfall aus © Playmobil

Vor dem Hauptmonitor der Brücke befindet sich eine Handyhalterung zum Ansehen von Filmen. Außerdem darf der Ausfall des "Warp-Kerns" nachgespielt werden. Wird der Dilithiumkern entnommen, dann ertönt ein Alarm und mittels dreier Tasten auf der Mittelkonsole der Brücke werden Sound- und Lichtsequenzen ausgelöst. Es gibt eine blaue Taste (Warp-Antrieb), eine rote Taste (Alarm) und eine schwarze Taste (Torpedo). Die Stromversorgung erfolgt über Batterie oder USB-C-Anschluss.



Das Modell kann wahlweise auf einen Ständer gestellt oder über eine Hängevorrichtung aufgehängt werden. Das Set mit 150 Teilen wird für Kinder ab 5 Jahren empfohlen. Weitere Infos finden Sie hier auf der Website von Playmobil.