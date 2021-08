Playmobil bringt Enterprise NCC-1701 für 499 Euro

Panagiotis Kolokythas

Playmobil bietet das Set "Star Trek U.S.S. Enterprise NCC-1701" ab dem 8.9. in Deutschland an. Der Preis: 499 Euro.

Vergrößern Ab dem 8. September für 499 Euro erhältlich: Das Playmobil-Set "Star Trek - U.S.S. Enterprise NCC-1701" © Playmobil

"Der Weltraum, unendliche Weiten...". Playmobil hat nun offiziell die Veröffentlichung des Sets "Star Trek U.S.S. Enterprise NCC-1701" (70548) in Deutschland angekündigt. Es wird ab dem 8. September 2021 zum Preis von 499 Euro erhältlich sein und kann bereits hier im offiziellen Playmobil-Shop oder hier auf Amazon vorbestellt werden.

Das laut Playmobil "exklusive Sammlerstück" richtet sich an Fans der legendären Enterprise-Serie mit Captain Kirk und Co. Die Enterprise NCC-1701 ist in dem Set 100 x 48 x 34 Zentimeter groß. Playmobil verspricht: "Entdecken Sie die beeindruckende U.S.S. Enterprise NCC-1701 in einem ganz neuen Licht mit der interaktiven Star Trek AR-App von Playmobil!"

Vergrößern Das Dach der Brücke der U.S.S Enterprise NCC-1701 lässt sich abnehmen © Playmobil

Das Raumschiff verfügt über ein abnehmbares Dach, wodurch die gesamte Brücke mit der Besatzung bespielbar ist, inklusive eines drehbaren Captain-Stuhls. Hinzu kommen Lichteffekte und Original-Sounds und -Dialoge aus der Serie. Mitgeliefert werden als Spielfiguren Captain Kirk, Spock, Uhura, McCoy, Sulu, Scotty und Chekov.

Vergrößern Wird der Dilithiumkern-Stein entnommen, löst dies einen Warp-Kern-Ausfall aus © Playmobil

Vor dem Hauptmonitor der Brücke befindet sich eine Handyhalterung zum Ansehen von Filmen. Außerdem darf der Ausfall des "Warp-Kerns" nachgespielt werden. Wird der Dilithiumkern entnommen, dann ertönt ein Alarm und mittels dreier Tasten auf der Mittelkonsole der Brücke werden Sound- und Lichtsequenzen ausgelöst. Es gibt eine blaue Taste (Warp-Antrieb), eine rote Taste (Alarm) und eine schwarze Taste (Torpedo). Die Stromversorgung erfolgt über Batterie oder USB-C-Anschluss.



Das Modell kann wahlweise auf einen Ständer gestellt oder über eine Hängevorrichtung aufgehängt werden. Das Set mit 150 Teilen wird für Kinder ab 5 Jahren empfohlen. Weitere Infos finden Sie hier auf der Website von Playmobil.