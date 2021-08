Hans-Christian Dirscherl

Playmobil verkauft den Aston Martin DB5 von James Bond als Modell mit Schleudersitz, Wechselkennzeichen, Panzerschott und ausziehbaren Rammhörnern. Sie können das "Goldfinger-Auto" jetzt vorbestellen.

Vergrößern Playmobil: James Bond Aston Martin DB5 mit Schleudersitz © Playmobil

Playmobil setzt seine Marketingstrategie fort, berühmte Fahrzeuge in seinem Spielkosmos einzuführen. Nach Volkswagen T1 Camper und Käfer und Raumschiff Enterprise bringt das Zirndorfer Unternehmen jetzt das James-Bond-Auto schlechthin: Den Aston Martin DB5. Der Agent mit der Lizenz zum Töten ist damit unter anderem in den Klassikern „Goldfinger“ und „Feuerball“ unterwegs.

James Bond Aston Marton DB5 jetzt vorbestellen

Das Original wird von einem Sechszylindermotor mit rund 4 Liter Hubraum und 286 PS angetrieben. In den Filmen ist der Aston Martin DB5 silberfarben lackiert - dementsprechend ist auch das Playmobil-Auto silberfarben. Und natürlich ist das auch die Playmobil-Interpretation ein Rechtslenker.

Vergrößern Aston Martin DB5 © Playmobil

Das Playmobilmodell besitzt die prägnanten Rundscheinwerfer und den auffälligen Kühlergrill des Originals. Hersteller Playmobil betont die Chrom-Optik bei den Stoßstangen und den Seitenspiegel, die das Herz des Betrachters erfreuen sollen. Doch das Auto kommt nicht allein: James Bond, Auric Goldfinger und Oddjob sowie ein weitere „Handlanger“ von Goldfinger liegen bei - also als Playmobilfiguren.

Schleudersitz und Wechselkennzeichen inklusive

Der Aston Martin DB5, den James Bond in dem Film fährt, wurde von "Q" natürlich an die besonderen Bedürfnisse eines 007-Agenten angepasst. Beispielsweise mit dem Schleudersitz, der durch Herunterdrücken der Auspuffrohre ausgelöst wird. Weitere „Zusatzausstattung Agent“ sind die Dreifach-Wechselkennzeichen, das ausfahrbare, kugelsichere Panzerschott hinter der Heckscheibe sowie die ausziehbaren Rammhörner an den Stoßstangen.

Playmobil bringt den Aston Martin DB5 mit James Bond, Auric Goldfinger, Oddjob und Handlager sowie diversen Kleinteilen ab 15. Oktober 2021 unter der Artikelnummer 70578 in den Verkauf. Auf Amazon bietet Playmobil das Auto zur Vorbestellung für 79,99 Euro an.

