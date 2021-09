Hans-Christian Dirscherl

Wie schon 2020 hat Playmobil auch in diesem Jahr einen Back-to-The-Future-Adventskalender aufgelegt. Dieses Mal zu "Zurück in die Zukunft III".

Vergrößern Playmobil: Adventskalender Zurück in die Zukunft III © Playmobil

Auch 2021 verkauft Playmobil einen „Zurück in die Zukunft“-Adventskalender. Dieses Mal zu Teil 3 der Film-Trilogie. Mit anderen Worten: In der Adventszeit 2021 geht es mit Playmobil in den Wilden Westen des Jahres 1885.

Der Playmobil-Adventskalender „Back to the Future Part III“ hat natürlich wieder Figuren von Marty McFly und Dr. Emmett „Doc“ Brown an Bord. In je zwei originalgetreuen Ausführungen aus den Jahren 1955 und 1885. Begleitet werden die beiden Zeitreisenden von Miss Clara Clayton, dem Terrier Copernicus und dem fiesen Kontrahenten Buford „Mad Dog“ Tannen. Und wie schon im Playmobil Adventskalender „Zurück in die Zukunft“ von 2020 liegen wieder viele liebevoll gestaltete Zubehörteile bei: Zum Beispiel Martys Poncho, mit dem er die schusssichere Ofentür versteckt, Doc Browns Grabstein oder die schicken neuen Weißwandreifen für den DeLorean.

Dazu gibt es dieses Mal sogar vier Dioramen für die perfekte Kulisse, um die Figuren und das detailreiche Zubehör perfekt in Szene zu setzen ( beim Adventskalender von 2020 war es nur ein Diorama ). Ebenfalls wie schon im Adventskalender „Zurück in die Zukunft“ von 2020 liegt wieder eine Postkarte bei: Mit dem kultigen Erinnerungsfoto mit Doc Brown und Marty bei der Einweihung der neuen Turmuhr von Hill Valley.

Playmobil-Adventskalender Back to the Future Part III für 34,99 Euro kaufen

Achtung: Bei Redaktionsschluss war der Kaufbutton bei Amazon falsch beschriftet. Statt "Back to the Future 3" steht "Back to the Future 2"! Der Adventskalender „Back to the Future“ von 2020 ist übrigens ebenfalls noch erhältlich. Mehr dazu lesen Sie in dieser Meldung.

Außerdem interessant: Playmobil Back to the Future Part II Verfolgung mit Hoverboard.



