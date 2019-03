PlayStation VR Megapack mit fünf Spielen für 259 Euro

Denise Bergert

Das PlayStation VR Megapack mit Headset, Kamera und fünf Spielen ist aktuell bei Media Markt für 259 Euro erhältlich.

Vergrößern Das PSVR Megapack beinhaltet das Headset, die Kamera und fünf Spiele. © Sony

Wer ins Virtual-Reality-Gaming einsteigen will, findet in Sonys PlayStation VR im Vergleich zu Oculus Rift und HTC Vive relativ günstige Hardware für die PlayStation 4. In dieser Woche können Kunden bei Media Markt beim Kauf des PlayStation VR Megapacks 70 Euro sparen. Das Bundle kostet derzeit nur 259 Euro anstelle der Unverbindlichen Preisempfehlung in Höhe von 329 Euro.

Das PlayStation VR Megapack beinhaltet das PlayStation VR Headset mit PlayStation 4 Camera inklusive Standfuß sowie Download-Codes für fünf Spiele, darunter PlayStation VR Worlds, The Elder Scrolls V: Skyrim VR, Doom VFR, Astro Bot: Rescue Mission und die WipEout Omega Collection. Das PlayStation VR Megapack ist sowohl im Media Markt Online-Shop als auch in den Geschäften der Elektronik-Kette erhältlich.

Wer das Megapack bei Media Markt kauft, erhält zusätzlich einen Geburtstagsgeld-Gutschein im Wert von 20 Euro. Das Angebot ist noch bis zum 4. März gültig. Nach dem Kauf verschickt Media Markt den Coupon-Code per E-Mail. Dieser kann dann bis zum 31. März für Einkäufe im Online-Shop genutzt werden.

PSVR Megapack für 259 Euro bei Media Markt